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Годовалая дочь известного певца заболела COVID-19

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 18:50
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Британский певец Эд Ширан сообщил, что у его маленькой дочери Лайры положительный результат теста на COVID-19. Сам артист накануне переболел коронавирусом
Маленькая дочка Эда Ширана заразилась коронавирусом
Маленькая дочка Эда Ширана заразилась коронавирусом / Фото: instagram.com/teddysphotos

Эд Ширан две недели находился на самоизоляции после заражения COVID-19. Накануне 30-летний певец, рассказал, что его годовалая дочь Лайра тоже заболела.

Моя жена отсутствовала, так что я был со своей дочерью… У нее тоже (COVID-19 – Ред.), так что это было довольно тяжело, – сказал Ширан в эфире шоу SiriusXM, добавив, что первые три дня болезни малышки были особенно тяжелыми.

Сейчас артист уже справился с болезнью. Эд отметил, что не хотел публично объявлять о том, что подхватил ковид, так как считает это странным, но ему пришлось сделать это, потому что из-за болезни он отменил промо-ивенты к новому альбому.

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На днях Ширан опубликовал в Instagram пост, сообщив, что полностью здоров: "Публикую этот снимок, чтобы сказать, что я освобожден от ковидной изоляции, поэтому, если вы меня увидите, я в порядке и мой карантин окончен".

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В августе 2020 года Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Лайра Антарктида Сиборн Ширан.

Эд и Черри обручились 21 января 2018 года. Черри – бывшая хоккеистка и школьная подруга Эда. Пара поженилась спустя год после помолвки.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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