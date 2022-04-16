Голивудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно призвала мир дать Украине оружие

Звезда фильмов "Тихоокеанский рубеж" и "Шпион, который меня кинул" требует мировое правительство предоставить оружие для украинских защитников

Иванна Сахно присоединилась к акции #ArmUkraineNow / Фото: instagram.com/ivannasakhno/

Призывы остановить войну в Украине сегодня звучат во всем мире. Мировые знаменитости не теряют надежды достучаться до Путина, например, французский актер Пьер Ришар, который записал видеообращение лидеру рашистов.

А голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно поддержала флэшмоб #ArmUkraineNow, целью которого является поставка оружия для украинских защитников от других стран.

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Актриса разместила фото с лозунгом флэшмоба на своей странице в Instagram.

Без дополнительного оружия для Украины эта война превратится в бесконечную и кровавую битву, которая принесет нищету, страдания и новые смерти. Военные преступления продолжатся за пределами Мариуполя, Бучи и Краматорска. Глобальное воздействие войны усложнит жизнь людям во всем мире, даже за пределами Украины! – призвала мир обратить внимание на Украину Иванна.

Также Сахно попросила своих коллег и подписчиков присоединиться к акции, чтобы как можно больше людей увидели этот призыв.

Скриншот – instagram.com/ivannasakhno

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