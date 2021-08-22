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Голливудский режиссер назвал Украину Россией: в ответ Одесса скандировала "Слава Украине!"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
22 августа, 11:58
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Легендарный Терри Гиллиам приехал в Одессу в качестве почетного гостя ОМКФ-2021. Во время выступления на закрытии фестиваля он назвал Украину Россией. Режиссеру быстро напомнили, где он находится
Терри Гиллиам на закрытии Одесского кинофестиваля перепутал Украину с Россией
Терри Гиллиам на закрытии Одесского кинофестиваля перепутал Украину с Россией / Фото: Скриншот из видео

"Спасибо, Одесса, спасибо, Россия", – сказал со сцены актер из "Монти Пайтон" и режиссер "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиам.

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Ведущая церемонии закрытия Одесского кинофестиваля Янина Соколова не растерялась и сразу же исправила британца – вместе с публикой начала скандировать "Слава Украине".

Терри Гиллиам назвал Украину Россией Видео: facebook.com/odesaiff

Гиллиам ответил, что из-за "особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы" он "потерял связь с реальностью".

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После на странице кинофестиваля в Facebook появилось видео, в котором режиссер благодарит Украину за возможность посетить фестиваль.

Терри Гиллиам – британский кинорежиссер, актер и участник комик-группы "Монти Пайтон". Он снял фильмы "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Приключения барона Мюнхгаузена", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Воображариум доктора Парнаса".

Как прошел 12-й Одесский кинофестиваль

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14 августа состоялось открытие 12-го Одесского международного кинофестиваля. Восемь дней насыщенной программы, мастер-классов и кинопоказов прошли очень быстро. Гостями ОМКФ стал двукратный номинант на "Золотой глобус" и премию BAFTA Даниэль Брюль и кинопродюсер Мальте Грунерт, которые представили свой новый фильм "Плохой сосед".

Даниэль Брюль и Мальте Грунерт
Даниэль Брюль и Мальте Грунерт / Фото: facebook.com/odesaiff

21 августа состоялось закрытие 12-го Одесского международного кинофестиваля. В этом году в Национальной конкурсной программе кинофестиваля принимали участие шесть полнометражных и восемь короткометражных фильмов.

Гран-при ОМКФ-2021 вручили режиссеру Екатерине Горностай и ее картине СТОП-ЗЕМЛЯ.

Подробнее о закрытии ОМКФ-2021 смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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