Гордон довел Моргенштерна до слез вопросом о трагедии в Одессе

В 2019 году Моргенштерн давал концерт после пожара в одесском колледже, где погибло 16 человек. Артист негативно отозвался о дне траура, чем вызвал большой скандал

Моргенштерн разрыдался, вспомнив скандал в Одессе / Фото: Скриншот из YouTube

В интервью Дмитрию Гордону Моргенштерн, который сегодня женился, публично попросил прощения у всех, кого он обидел, когда заявил, что траур – это показуха, но от слов он не отказался. Артист также подметил, что тогда СМИ опубликовали неполную его цитату, что поменяло смысл сказанного.

Те, кого это задело: извините меня, пожалуйста, но от слов своих я не отказываюсь. Траур – это разве не показуха, е*аная? Если бы я потерял ребенка, последнее, чего бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала, – рыдая, сказал Моргенштерн.

Реклама

Артист также вспомнил свою цитату, обозвав украинские СМИ, "обрезавшие" его речь, которую он произнес тогда со сцены на концерте.

Приводим цитату, которая вызвала резонанс. В СМИ цитата заканчивается на словах "Давайте устроим день крика", но у нее есть продолжение (выделено жирным).

Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б***ь, крика – какого х*я пожарных проверок нет в городе? – сказал тогда артист.

Скриншот: YouTube

Моргенштерн расплакался, назвав украинские СМИ "п****асами" за то, что они вырезали фразу из его цитаты, из-за чего потом и возник большой скандал.

Реклама

Ранее артист прокомментировал свой будущий приезд в Украину и отказ посещать оккупированный Крым. Моргенштерн раньше заявлял, что боится приезжать в нашу страну, но сейчас собирается дать несколько концертов в разных городах Украины.

Смотрите полное интервью с Моргенштерном: