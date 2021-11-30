Градский незадолго до смерти женился на украинке, которая младше него на 35 лет – новые подробности

По словам инсайдера из окружения Александра Градского, инициатором официального бракосочетания стала Марина Коташенко. Об этом пишет MK.
Сообщается, что у певца уже тогда было серьезные проблемы со здоровьем и он просил возлюбленную повременить, ссылаясь на неважное самочувствие.
Однако Марине Коташенко удалось добиться официального бракосочетания. Никакой торжественной церемонии, застолья и гостей не было.
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История любви Александра Градского и Марины Коташенко
Избранница певца родом из Киева. В Москву она переехала сразу после школы и начала карьеру модели. С Мариной Коташенко музыкант познакомился случайно. В одном из своих интервью Градский вспоминал, он проезжал мимо на машине, увидел светловолосую красавицу и просто не смог оставить ее незамеченной. Певец развернул машину, вернулся и оставил девушке свой номер телефона. Марина тогда не знала, что перед ней известный певец. Коташенко перезвонила новому знакомому через несколько дней.
Роман пары развивался стремительно. На момент знакомства Марине было 19 лет, а Градскому – 54 года. Пара прожила вместе 17 лет. За это время у певца и его избранницы родилось двое сыновей – в 2014 году, названный в честь отца, Александр, и в 2018-м – Иван.
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