Градский незадолго до смерти женился на украинке, которая младше него на 35 лет – новые подробности

Александр Градский прожил в гражданском браке с Мариной Коташенко 17 лет, но в ЗАГС пара дошла только месяц назад

Новые подробности о свадьбе Александра Градского и Марины Коташенко / Фото: Instagram

По словам инсайдера из окружения Александра Градского, инициатором официального бракосочетания стала Марина Коташенко. Об этом пишет MK.

Сообщается, что у певца уже тогда было серьезные проблемы со здоровьем и он просил возлюбленную повременить, ссылаясь на неважное самочувствие.

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Однако Марине Коташенко удалось добиться официального бракосочетания. Никакой торжественной церемонии, застолья и гостей не было.

Александр Градский женился за месяц до смерти / Фото: Инстаграм

История любви Александра Градского и Марины Коташенко

Избранница певца родом из Киева. В Москву она переехала сразу после школы и начала карьеру модели. С Мариной Коташенко музыкант познакомился случайно. В одном из своих интервью Градский вспоминал, он проезжал мимо на машине, увидел светловолосую красавицу и просто не смог оставить ее незамеченной. Певец развернул машину, вернулся и оставил девушке свой номер телефона. Марина тогда не знала, что перед ней известный певец. Коташенко перезвонила новому знакомому через несколько дней.

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Александр Градский и Марина Коташенко / Фото: Instagram

Роман пары развивался стремительно. На момент знакомства Марине было 19 лет, а Градскому – 54 года. Пара прожила вместе 17 лет. За это время у певца и его избранницы родилось двое сыновей – в 2014 году, названный в честь отца, Александр, и в 2018-м – Иван.

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