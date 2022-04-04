Грэмми-2022: кто получил желанные награды в этом году

Узнайте, кто стал лауреатом 64-й церемонии вручения премии "Грэмми"

Победители "Грэмми-2022" / Фото: Instagram

Самая престижная музыкальная премия "Грэмми-2022" состоялась в ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе. И хоть церемония награждения претерпевала изменения, знаменитости смогли засиять на красных дорожках и получить награды за работу в музыкальной индустрии

Рассказываем, кто стал счастливчиком на церемонии вручения премии "Грэмми" и за какие заслуги.

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Победители Грэмми-2022

Песня года: реп-дуэт Silc Sonic – Leave The Door Open.

Лучший традиционный вокальный поп-альбом: Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale.

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Лучшее соло-исполнение в стиле "поп": Olivia Rodrigo – drivers license.

Лучший вокальный поп-альбом: Olivia Rodrigo – Sour.

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Лучший танцевальный/электронный альбом: Black Coffee – Subconsciously.

Лучшая рок-песня: Foo Fighters – Waiting On A War.

Лучший рок-альбом: Foo Fighters – Medicine At Midnight.

Лучшая рэп-песня: Kanye West feat. Jay-Z – Jail.

Лучший R&B-альбом: Jazmine Sullivan – Heaux Tales.

Лучшее видео: Jon Batiste – Freedom.

Лучший латинский поп-альбом: Alex Cuba – Mendoza.

Лучший дуэт: Doja Cat, SZA – Kiss Me More.

Полный список победителей "Грэмми-2022" можно найти на официальном сайте Recording Academy.

Следует отметить, что во время церемонии награждения организаторы упомянули о преступлениях и убийствах, которые совершают российские оккупанты на территории Украины. Так, на церемонии показали специальный сегмент, где поддержали украинский народ.

Напомним, на днях ранее состоялась церемония награждения "Оскара". Читайте в материалах, как прошло мероприятие и кто получил награды.