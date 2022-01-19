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Грэмми-2022 все-таки состоится: новая дата музыкальной премии

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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19 января, 08:53
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Популярную премию в конце прошлого года перенесли из-за угрозы распространения коронавируса и карантинных ограничений
Дуа Липа на 61-й церемонии «Грэмми»
Дуа Липа на 61-й церемонии «Грэмми» / Фото: Getty Images

Американская академия звукозаписи объявила новую дату церемонии вручения "Грэмми-2022". В этом году музыкальная премия состоится 3 апреля. Впервые вручение наград пройдет в Лас-Вегасе. Об это сказано на официальном сайте "Грэмми".

Грэмми-2022 снова переносят
Грэмми-2022 снова переносят / Фото: Getty Images

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Церемонию собираются провести на стадионе MGM Grand Garden Arena. Ведущим музыкальной премии станет южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.

Мы рады впервые привезти "Грэмми" в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С того момента, как мы объявили о переносе даты шоу, мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности от сообщества артистов. Мы польщены их великодушием и благодарны за непоколебимую приверженность премии "Грэмми" и миссии Академии, – сказал генеральный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи Харви Мейсон.

Напомним, в этом году среди номинантов на "Грэмми" есть украинский режиссер Таню Муиньо, которая сняла клип на песню Montero (Call Me By Your Name).

Ранее мы рассказывали, кто претендует на "Грэмми-2022".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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