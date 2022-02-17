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Гример Заворотнюк вспомнила о первых симптомах болезни актрисы, на которые не обращали внимания

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 13:54
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Несколько лет звезда "Моей прекрасной няни" борется с онкологическим заболеванием. Семья певицы предпочитает не обсуждать эту тему
Гример Анастасии Заворотнюк рассказала, что во время съемок артистка жаловалась на проблемы со здоровьем
Гример Анастасии Заворотнюк рассказала, что во время съемок артистка жаловалась на проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

В Сети регулярно появляется информация о состоянии здоровья российской актрисы. Недавно стали известны подробности операции Анастасии Заворотнюк. Теперь же гример артистки вспомнила, что Заворотнюк уже давно жаловалась на плохое самочувствие – у нее болела голова, она страдала от головокружений, падала в обморок.

Никто на это внимания не обращал, а недомогания списывали на усталость и диеты.

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Кроме этого у Заворотнюк были серьезные проблемы с кожей, которая стала слишком чувствительной: появлялись аллергические реакции и воспаления.

Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса, – цитирует гримера издание Woman.ru

Новые подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
Новые подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк / Фото: Instagram.com

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

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После операции она вернулась в Россию и продолжила лечение. Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. По последним данным, актриса большую часть времени проводит в коляске лежа. У нее частично парализована правая часть тела.

Ранее в Сеть попало первое фото Анастасии Заворотнюк после новости о болезни. Дочь актрисы не стала опровергать, что на снимке мама.

/ Фото: kp.ru

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Напомним, недавно папа Жанны Фриске объяснил, почему актрисе удается дольше справляться с онкологией, чем вышло у его дочери.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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