Гример Заворотнюк вспомнила о первых симптомах болезни актрисы, на которые не обращали внимания

Несколько лет звезда "Моей прекрасной няни" борется с онкологическим заболеванием. Семья певицы предпочитает не обсуждать эту тему

Гример Анастасии Заворотнюк рассказала, что во время съемок артистка жаловалась на проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

В Сети регулярно появляется информация о состоянии здоровья российской актрисы. Недавно стали известны подробности операции Анастасии Заворотнюк. Теперь же гример артистки вспомнила, что Заворотнюк уже давно жаловалась на плохое самочувствие – у нее болела голова, она страдала от головокружений, падала в обморок.

Никто на это внимания не обращал, а недомогания списывали на усталость и диеты.

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Кроме этого у Заворотнюк были серьезные проблемы с кожей, которая стала слишком чувствительной: появлялись аллергические реакции и воспаления.

Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса, – цитирует гримера издание Woman.ru

Новые подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк / Фото: Instagram.com

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

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После операции она вернулась в Россию и продолжила лечение. Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. По последним данным, актриса большую часть времени проводит в коляске лежа. У нее частично парализована правая часть тела.

Ранее в Сеть попало первое фото Анастасии Заворотнюк после новости о болезни. Дочь актрисы не стала опровергать, что на снимке мама.

/ Фото: kp.ru

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Напомним, недавно папа Жанны Фриске объяснил, почему актрисе удается дольше справляться с онкологией, чем вышло у его дочери.