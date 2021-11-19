Грозит 15 лет тюрьмы: Моргенштерн под прицелом полиции из-за своих клипов

Российские правоохранители пристально следят за деятельностью Моргенштерна и готовятся выдвинуть ему новое обвинение

Моргенштерну грозит до 15 лет тюрьмы / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн снова оказался в центре скандала, не прошло и двух недель после публичных разборок с фанатом на концерте в Дубае. Теперь исполнителю грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Star News.

Творчеством Алишера Моргенштерна заинтересовались в московском следственном комитете. Правоохранители обратили внимание на клип рэпера на песню "Pablo". На стриминговых площадках трек собрал более 33 млн просмотров. Записывать свои видео и делится ими можно с помощью нового смартфона.

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Однако, следствие заинтересовала не песня, а пропаганда употребления наркотиков. Моргенштерну могут выдвинуть обвинения по ст. 230 УК РФ за призывы к склонению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к употреблению наркотических веществ. По данному обвинению рэперу грозит до 15 лет тюрьмы.

Помимо этого правоохранители считают, что Моргенштерн пропагандирует девиантное поведение среди подростков. Стоит отметить, что Алишер уже не впервые слышит подобные обвинения, а недавно его творчество и вовсе хотели запретить в России.

В интервью Дмитрию Гордону Моргенштерн рассказал о том, что в случае сильного натиска со стороны "верхушки" готов уехать из России и начать жизнь в другой стране.

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