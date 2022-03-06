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Группа Rammstein озвучила свою позицию: "Мы глубоко соболезнуем украинскому народу"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 17:22
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Культовая немецкая группа Rammstein открыто поддержала украинцев, которые сейчас переживают вторжение России
Культовая группа поддержала украинцев
Культовая группа поддержала украинцев / Фото: instagram.com/rammsteinofficial/

Огромный список западных звезд, поддерживающих Украину, которая мужественно отбивает атаки напавшей на нее Россию уже 11-й день, пополнился еще несколькими членами. Культовая немецкая группа Rammstein открыто поддержала украинцев и осудила российскую агрессию.

На официальной странице в инстаграм Rammstein музыканты оставили послание сразу на трех языках: украинском, русском и английском.

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Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется с ужасающей агрессией со стороны российского правительства. Прежде всего, в этот момент мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу их страданий. Каждый член нашей группы, так или иначе, связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие российские фанаты могут быть отчаянны в связи с действиями своего правительства, и мы хотим помнить о человечности, которая свойственна как российским, так и украинским гражданам.

Кстати, ранее концерты Тилля Линдеманна в России, которые были запланированы на декабрь 2022 года, были отменены.

Также напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
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Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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