Группа Rammstein озвучила свою позицию: "Мы глубоко соболезнуем украинскому народу"

Культовая немецкая группа Rammstein открыто поддержала украинцев, которые сейчас переживают вторжение России

Культовая группа поддержала украинцев / Фото: instagram.com/rammsteinofficial/

Огромный список западных звезд, поддерживающих Украину, которая мужественно отбивает атаки напавшей на нее Россию уже 11-й день, пополнился еще несколькими членами. Культовая немецкая группа Rammstein открыто поддержала украинцев и осудила российскую агрессию.

На официальной странице в инстаграм Rammstein музыканты оставили послание сразу на трех языках: украинском, русском и английском.

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Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется с ужасающей агрессией со стороны российского правительства. Прежде всего, в этот момент мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу их страданий. Каждый член нашей группы, так или иначе, связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие российские фанаты могут быть отчаянны в связи с действиями своего правительства, и мы хотим помнить о человечности, которая свойственна как российским, так и украинским гражданам.

Кстати, ранее концерты Тилля Линдеманна в России, которые были запланированы на декабрь 2022 года, были отменены.

Также напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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