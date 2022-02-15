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Джокер, клоун и рыжие волосы: Лолита Милявская интригует тизером нового клипа "Грустная танцую"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 15:35
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Певица Лолита – одна из тех, кто умеет подогреть интерес к своему творчеству. Так, сейчас у всех на устах тизер нового клипа звезды "Грустная танцую"
Лолита Милявская готовит премьеру
Лолита Милявская готовит премьеру / Фото: скриншот

Сегодня Лолита Милявская заставила поклонников снова вспомнить о ее творчестве. Артистка готовит к выпуску новый клип на песню "Грустная танцую". Первые кадры отчетливо дали понять, что история в клипе будет эксцентричной.

Судя по комментариям под видео, реакция на тизер у людей неоднозначная. Одни в восторге и предвкушении, другие – подтрунивают.

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  • Ооо, чую, что будет круто?

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скриншоты из Инстаграм и YouTube

Премьера клипа "Грустная танцую" состоится 23 февраля, а пока что артистка предлагает довольствоваться тизером.

Лолита "Грустная танцую" (тизер)

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Также напомним, сегодня звезды обратились к нации в связи с ситуацией.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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