Джокер, клоун и рыжие волосы: Лолита Милявская интригует тизером нового клипа "Грустная танцую"

Певица Лолита – одна из тех, кто умеет подогреть интерес к своему творчеству. Так, сейчас у всех на устах тизер нового клипа звезды "Грустная танцую"

Лолита Милявская готовит премьеру / Фото: скриншот

Сегодня Лолита Милявская заставила поклонников снова вспомнить о ее творчестве. Артистка готовит к выпуску новый клип на песню "Грустная танцую". Первые кадры отчетливо дали понять, что история в клипе будет эксцентричной.

Судя по комментариям под видео, реакция на тизер у людей неоднозначная. Одни в восторге и предвкушении, другие – подтрунивают.

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скриншоты из Инстаграм и YouTube

Премьера клипа "Грустная танцую" состоится 23 февраля, а пока что артистка предлагает довольствоваться тизером.

Лолита "Грустная танцую" (тизер)

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Также напомним, сегодня звезды обратились к нации в связи с ситуацией.