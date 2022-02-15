Джокер, клоун и рыжие волосы: Лолита Милявская интригует тизером нового клипа "Грустная танцую"

Сегодня Лолита Милявская заставила поклонников снова вспомнить о ее творчестве. Артистка готовит к выпуску новый клип на песню "Грустная танцую". Первые кадры отчетливо дали понять, что история в клипе будет эксцентричной.
Судя по комментариям под видео, реакция на тизер у людей неоднозначная. Одни в восторге и предвкушении, другие – подтрунивают.
- Гордость, предубеждение и зомби; Оно; Джокер? Забавно?
- Клоун из фильма "Оно" против Джокера? Хм. Интересно!
- Как всегда, с харизмой????
- Очередной шедевр без сомнения?
- Ооо, чую, что будет круто?
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Премьера клипа "Грустная танцую" состоится 23 февраля, а пока что артистка предлагает довольствоваться тизером.
Лолита "Грустная танцую" (тизер)
Также напомним, сегодня звезды обратились к нации в связи с ситуацией.