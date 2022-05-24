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"Х*й войне!" На концерте российской группы Кис-Кис публика устроила антивоенный протест (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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24 мая, 16:25
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Просто во время концерта панк-группы в Сант-Петербурге толпа зрителей выкрикивала лозунги против войны в Украине. Это нужно видеть
На концерте "Кис-Кис" в Санкт-Петербурге сотни людей скандировали антивоенный лозунг
На концерте "Кис-Кис" в Санкт-Петербурге сотни людей скандировали антивоенный лозунг

Оказывается, что россияне могут противостоять кровавому и циничному режиму Путина, развязавшему войну. Более того, многие звезды, которые раньше были фанатами президента-диктатора, неожиданно становятся на сторону правды. В свое время отреклась Путина патриотка России Чулпан Хаматова. Также оперная певица Анна Нетребко осудила российское вторжение в Украину.

Как выяснилось, простые граждане также публично могут выступать против того преступления, которое совершает их власть.

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На днях во время концерта российской панк-группы "Кис-Кис", проходившей на площадке A2 Green Concert в Санкт-Петербурге, зрители скандировали антивоенный лозунг: "Х*й войне". Видео такого действа опубликовал журналист Роман Супер в Telegram-канале.

На ролике видно, как люди с поднятыми руками выступили против кровавого путинского режима.

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Кратко о группе "Кис-Кис"

Коллектив основан в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. В составе группы четыре человека – барабанщица Алина Олешева, вокалистка София Сомусева, гитарист Юрий Заслонов и басгитарист Сергей Иванов.

"Кис-Кис" образован в 2018 году
"Кис-Кис" образован в 2018 году / Фото: instagram.com/kiskisnotdead

К "Кис-кис" пришла популярность после выхода их альбома "Юность в стиле панк" и синглов "лбтд" и "молчи".

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Известно, что в апреле 2021 года группа попала в украинскую базу "Миротворец" за выступление в Алчевске.

Впрочем, барабанщица "Кис-Кис" Алина Олешева часто выражает поддержку Украине в войне против РФ.

Алина Олешева
Алина Олешева / Фото: instagram.com/kiskisnotdead

В Twitter девушка публикует антивоенные посты и говорит, что музыка не может быть вне политики. Из-за этого артистку уже захейтили фанаты-рашисты, которые называют Алину "либералкой, которой не место на российской сцене".

Скриншот Twitter

Также Алина остро критикует артистов, которые просто замалчивают войну в Украине и думают, что их это не касается.

Скриншот Twitter

Напомним, недавно на лидера российской группы "ДДТ" Юрия Шевчука составили протокол за скандальное высказывание о родине.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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