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Хейден Панеттьер организовала сбор средств, чтобы помочь украинцам на передовой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 12:06
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Бывшая возлюбленная Владимира Кличко поддерживает Украину не только словом и делом
Хейден Панеттьер поддержала украинцев
Хейден Панеттьер поддержала украинцев / Фото: Getty Images

Знаменитая голливудская актриса и мама дочери Владимира Кличко уже не в первый раз говорит в мире о российской агрессии. Актриса отмечает, в Украине у нее много друзей и о происходящем она знает из первых уст. Хейден поддерживает Украину и сейчас она занята сбором необходимых средств на закупку медикаментов и защитного снаряжения для украинцев на передовой. Об этом пишет People.

Нет слов, чтобы описать, каково было наблюдать, как разворачивается война в Украине.Мучительно осознавать, что жители Украины и люди, которых я называю своими друзьями и семьей, отчаянно пытаются защитить свой образ жизни и страну, которую они любят. Я создала Hoplon International, чтобы оказывать помощь непосредственно украинцам на передовой. Я не могу продолжать сидеть в стороне, просто наблюдая, как бушует эта катастрофа

Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери / Фото: Getty Images

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Актриса призвала помочь со сбором средств и отметила, любая сумма важна.

Я молюсь за мою семью и друзей там и за всех, кто борется. Я хочу, чтобы у вас было больше поддержки, и я хотела бы сражаться с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и показать свою поддержку

Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. На днях Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
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Цитата дня

Женщины, рискующие своей жизнью в Украине - вы невероятные и весь мир за вами!

Цитата на segodnya.ua
Дженнифер Энистон Актриса
Джен поддержала Украину!

Україна 24

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