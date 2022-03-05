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Хотел провести маленькую победоносную войну? Борис Акунин объяснил, что у Путина происходит в голове

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 марта, 15:21
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Борис Акунин подробно описал, кто или что подтолкнуло президента-агрессора РФ начать войну против Украины
Борис Акунин объяснил, почему Путин напал на Украину.
Борис Акунин объяснил, почему Путин напал на Украину. / Фото: скриншот

Уже десять дней в Украине идет война – наша армия дает отпор оккупантам, которых направил в наше государство Путин. Известный российский писатель-беллетрист и литературовед Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) заявил, что у российского президента-агрессора из-за длительного пребывания у власти произошел отрыв от реальности. Сейчас он считает себя самым умным в мире и помазанником Бога.

В интервью журналисту Юрию Дудю писатель объяснил, что 24 февраля российская история сделала очередной зигзаг и вышибла всех россиян из нормальной жизни.

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Борис Акунин считает, что каждая война обычно имеет объективные и субъективные причины. Однако в случае с Украиной речь идет исключительно о субъективном факторе.

Когда какая-то великая страна оказывается в безраздельной власти одного человека, и он находится у власти очень долго, у него неизбежно происходит отрыв от реальности. Он слишком высоко сидит, он слишком с большой высоты смотрит на всех этих букашек. У него складывается собственная картина мира. У него складывается посредством окружения представление о том, что он непогрешим и не ошибается и знает лучшее всех. У него какие-то личные доверенные отношения с судьбой, с Богом, он помазанник Божий. Ему дальше и лучше видно, – рассказал писатель на YouTube-канале "ВДудь ".

Акунин подчеркнул, что такие люди всегда оказываются заложниками своего окружения, которые приносят "папочки с информацией".

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Им управляют те, кто дает ему информацию. Особенно если это человек, который, как Путин, живет в ХХ веке и даже не пользуется интернетом. Он по старинке, как Брежнев или Черненко, получает папочки. Эти папочки составляют люди, имеющие собственные интересы. И знание начальника, что ему понравится, что нет. В результате правитель спустя какое-то время оказывается в иллюзорном мире, – отметил Акунин.

По словам писателя, в этом иллюзорном мире Украина, например, – это страна, которая "едва терпит правительство неонацистов и наркоманов". И стоит туда прийти – все развалится. Украинская армия "уморительна и ничего не стоит. А Запад – "слабак, который сразу прогнется, как только почувствует настоящую силу".

Борис Акунин вспомнил, что существует "очень старинная засада", в которую постоянно попадают правители, такие как Путин. Она называется "маленькая победоносная война". Это происходило в истории многократно.

Когда у страны начинаются серьезные проблемы с экономикой, уровнем жизни, начинает падать уровень поддержки, у правителя возникает соблазн и находятся вокруг советники, которые говорят: "Да-да-да", провести маленькую победоносную войну, которая сознательно и скоро будет выиграна, и тогда вроде бы все наладится. Враги заткнутся, население будет хлопать в ладоши и говорить: "Да, мы живем бедно, вокруг много несправедливости, но у нас большая побеждающая всех стран", – пояснил литературовед.

Как добавил Акунин, подобная ситуация была в 1904 году, когда Николай II вдруг стал понимать, что со страной что-то не то: экономический кризис, начинаются оппозиционные революционные настроения. Тогда ему сказали, что "вот слабая Япония. Вот мы сейчас этим мартышкам наваливаем и все увидят". Но из-за оторванности от действительности, правитель переоценил собственные силы и недооценил силы противника. И в результате приходит поражение.

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Раньше Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах". Также Лия Ахеджакова призывает оккупантов одуматься.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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