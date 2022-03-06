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Храбрые украинцы вдохновляют! Sting посвятил песню Украине, которая борется против тирании Путина (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 16:00
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Знаменитый британский артист исполнил песню, которую он написал 37 лет назад. Артист никогда не думал, что она еще когда-нибудь будет актуальна...
Sting поддержал украинцев песней, которую не исполнял многие годы.
Sting поддержал украинцев песней, которую не исполнял многие годы. / Фото: theofficialsting

Шел 11 день войны в Украине. Наши защитники активно защищают страну от российских оккупантов. Тем временем мировые селебретис продолжают поддерживать нас. Так, вслед за Полом Уэсли и Люком Эвансом призвал президента-агрессора прекратить войну кумир миллионов Стинг.

Певец публично поддержал Украину и исполнил под гитару композицию Russians. Он написал трек в далеком 1985 году для дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles.

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Я редко пел эту песню за много лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова станет актуальной, – сказал 70-летний артист.

Стинг объяснил, что ныне песня стала призывом к нашей общей человечности. Он посвятил ее смелым украинцам и сознательным россиянам, не зомбированным российской пропагандой.

Но в свете кровавого и прискорбно ошибочного решения одного человека вторгнуться к мирным, безопасным соседям, песня снова является призывом к нашей общей человечности. Для храбрых украинцев, которые борются против этой жестокой тирании, а также для россиян, которые протестуют против этого безобразия, несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения. Мы все любим своих детей. Остановите войну, – призвал музыкант.

Раньше Роберт Де Ниро призвал весь мир помочь Украине остановить российскую агрессию. Также Арнольд Шварценеггер публично поддержал Украину.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
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Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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