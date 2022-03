Храбрые украинцы вдохновляют! Sting посвятил песню Украине, которая борется против тирании Путина (видео)

Знаменитый британский артист исполнил песню, которую он написал 37 лет назад. Артист никогда не думал, что она еще когда-нибудь будет актуальна...

Sting поддержал украинцев песней, которую не исполнял многие годы. / Фото: theofficialsting

Шел 11 день войны в Украине. Наши защитники активно защищают страну от российских оккупантов. Тем временем мировые селебретис продолжают поддерживать нас. Так, вслед за Полом Уэсли и Люком Эвансом призвал президента-агрессора прекратить войну кумир миллионов Стинг.

Певец публично поддержал Украину и исполнил под гитару композицию Russians. Он написал трек в далеком 1985 году для дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles.

Реклама

Я редко пел эту песню за много лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова станет актуальной, – сказал 70-летний артист.

Стинг объяснил, что ныне песня стала призывом к нашей общей человечности. Он посвятил ее смелым украинцам и сознательным россиянам, не зомбированным российской пропагандой.

Но в свете кровавого и прискорбно ошибочного решения одного человека вторгнуться к мирным, безопасным соседям, песня снова является призывом к нашей общей человечности. Для храбрых украинцев, которые борются против этой жестокой тирании, а также для россиян, которые протестуют против этого безобразия, несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения. Мы все любим своих детей. Остановите войну, – призвал музыкант.

Раньше Роберт Де Ниро призвал весь мир помочь Украине остановить российскую агрессию. Также Арнольд Шварценеггер публично поддержал Украину.

Реклама

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.