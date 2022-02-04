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"И просто так...": почему в Сети "разносят" финал продолжения культового сериала?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 февраля, 17:20
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На этой неделе мир увидел финал сериала "И просто так...", который является продолжением культового сериала "Секс в большом городе". Но далеко не все восприняли позитивно то, чем закончился сериал...
В Сети обсуждают финал "И просто так..."
В Сети обсуждают финал "И просто так..." / Фото: Getty Images, Инстаграм And Just Like That...

Ввиду интереса наших читателей к нашумевшей киноновинке "И просто так...", делимся отзывами о финале сериала. Посмотрели сами, "прошерстили" отклики в Сети и вот что получилось (постараемся обойтись без спойлеров).

За что критикуют финал "И просто так"?

Для начала отметим, что фанаты сериала "Секс в большом городе", который впервые вышел на экраны в 1998 году, с большим нетерпением ждали выхода сиквела. Ведь так интересно было узнать, чем живут любимые героини: Кэрри, Шарлотта, Миранда и Саманта, которой, как все знают, в новом сериале не было. Но, судя по реакции зрителей, не все поклонники новинки "И просто так…" остались довольными увиденным в финале киноистории.

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Главные героини "И просто так..."
Главные героини "И просто так..." / Фото: Инстаграм And Just Like That...

  • Критика поведения Миранды и Че Диас как самый "ненавистный" персонаж

В финале многие оказались недовольны поведением Миранды, которая безоглядно влюбилась в небинарного стендап-комика Че Диас . В предыдущих сериях многие были возмущены тем, как быстро Миранда смогла отказаться от многолетней истории с мужем, как бесчувственно сказала Стиву, что хочет развода. В финале она и вовсе добьет поведением, которое совершенно не присуще мудрой Миранде из сериала прошлых лет. Чтобы обойтись без спойлеров, скажем только, что Че Диас подтвердит репутацию "самого ненавистного" персонажа, судя по упоминаниям в СМИ и по откликам среди зрителей.

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  • "Мистический" момент с Бигом и "отмена" Криса Нота

Зрители "И просто так..." наслаждались возвращением мистера Бига в шоу в первой серии. Но недолго музыка играла, в той же серии персонажа "убили". В финале у Кэрри все же будет душераздирающий момент с мужем, который точно "зайдет" не всем в связи с некой "мистической" составляющей. Также многим не пришлось по нраву то, что Криса Нота в целом вырезали из финальной серии, хотя изначально эпизод был отснят с ним. Все из-за так называемой культуры отмены. Напомним, сразу несколько женщин обвинили актера в изнасиловании. И хотя еще официально ничего не доказано, Крис Нот уже лишился своего агента, нескольких ролей, рекламных кампаний и репутации в целом. Кстати, актрисы "И просто так" выступили с заявлением, в котором поддержали женщин.

Мистер Биг
Мистер Биг / Фото: Инстаграм And Just Like That...

  • Несоответствие ожиданий

Это абсолютная вкусовщина, ведь каждый в любимых персонажей вкладывает свои ожидания, представления о том, как должна была сложиться их жизни, куда они должны были прийти, но факт есть факт: не все довольны финалом "И просто так..." из-за того, что жизнь героинь сложилась определенным образом.

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За что критикуют сериал "И просто так..." в целом?

Также стоит упомянуть, за что в целом критикуют сериал.

1. Первое и главное: отсутствие Саманты. Фанаты знали, что в новом проекте не будет Ким Кэтролл, но надеялись, что создателям удастся с ней как-то договориться.

Объяснение того, почему нет Саманты в сериале. Оказалось, во всем виноваты деньги.

Ким Кэттролл в роли Саманты
Ким Кэттролл в роли Саманты / Фото: https://www.1zoom.ru/

Я сказала, что книжная индустрия в плачевном состоянии и я больше не смогу ей платить. А она в ответ уволила меня с поста подруги. Перестала отвечать на звонки. Да... она обиделась. Я считала себя ее подругой, а не банкоматом!

— говорит Брэдшоу в первой серии.

Сама актриса, кстати, регулярно лайкает в Твиттере комментарии и отзывы о том, что сериал без нее провалился.

2. Неудачная реанимация персонажей. Это тот случай, когда актрис шеймили из-за всего, что уже давно делать не принято: всех в связи с возрастом, также Миранду – из-за седых волос, Шарлотту – за фигуру, Кэрри – за наличие морщин. Интересно, заметили ли фанаты сериала, как сами изменились за годы, которые прошли после выхода сериала.

3. Наряды и образы, как у бабушек.

Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу / Фото: Инстаграм And Just Like That...

4. Засилье актуальной повестки дня. Так, были упомянуты все меньшинства, и даже 12-летняя дочь Шарлотты Роуз просит всех называть себя Рок и использовать по отношению к себе местоимение "они". А Миранда попадает в неприятные ситуации, называя неполиткорректные слова и путает гендеры своих одногруппников.

5. Скандал с "русскими проститутками". Напомним, в небольшой сцене Кэрри и ее подруга Сима обсуждают соседку героини. Брэдшоу не понимает, как девушка в довольно юном возрасте может себе позволить настолько хорошее жилье. В итоге прозвучало: "Русская проститутка" и "Это обычное дело на рынке элитной недвижимости"

Главные героини сериала
Главные героини сериала / Фото: Инстаграм And Just Like That...

Как бы там ни было, а шум вокруг сериала "И просто так..." не утихает, многие посмотрели, другие только начинают смотреть. А есть и те, кто интересуется, будет ли второй сезон. Ранее по этому поводу главный контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс подчеркнул, что возможность возвращения сериала зависит от Сары Джессики Паркер и исполнительного продюсера Майкла Патрика Кинга. Нам кажется, что продолжение не заставит себя долго ждать.

Также читайте, как сейчас живет звезда "Клона" Джованна Антонелли.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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