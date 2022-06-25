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И пусть весь мир подождет: Дженнифер Лопес слилась в нежном поцелуе с Беном Аффлеком на глазах у публики (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 июня, 10:01
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Папарацци и дня не могут прожить без этой звездной парочки. На этот раз Джей Ло и ее жениха подловили за нежностями в Калифорнии. Смотрите мимишные фото в материале:)
Дженнифер и Бен не стесняются показывать чувства в публичном месте
Дженнифер и Бен не стесняются показывать чувства в публичном месте / Фото: Getty Images

Наблюдать за счастливыми и влюбленными Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком – сплошное удовольствие! Эта парочка не перестает вызывать восхищение у своих фанатов. Певица и актер регулярно попадают под прицел уличных фотографов то возле дома, то на свидании или светской тусовке. Но они уже привыкли к такому пристальному вниманию. Поэтому голубики стараются просто жить в удовольствие и не переживать по пустякам.

На днях влюбленных поймали в Санта-Монике, Калифорния. Джей Ло приехала на работу к Бенну, чтобы поддержать его. Отметим, сейчас Аффлек снимает фильм о бренде Nike. Пока у проекта нет названия, но известно, что фильм расскажет о мегасуперуспешном контракте компании с Майклом Джорданом, сообщает Harper's Bazaar.

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Голубки в Калифорнии
Голубки в Калифорнии / Фото: instagram.com/jloverg12

52-летняя певица ненадолго посетила любимого в разгар рабочего дня. Бен был счастлив видеть свою невесту. Он встретил ее нежными объятиями и страстным поцелуем. Эти мимишности, конечно же, попали в объект папарацци.

Нежности от Бена и Дженнифер
Нежности от Бена и Дженнифер / Фото: instagram.com/jloverg12

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Для неформального выхода Лопес выбрала свободный чёрный комбинезон и босоножки на платформе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заметили папарацци
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заметили папарацци / Фото: instagram.com/jloverg12

Когда влюбленные заметили папарацци, то решили пойти в другое место, где их никто не увидит.

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Джей Ло и Бен удалились подальше от фотографов
Джей Ло и Бен удалились подальше от фотографов / Фото: instagram.com/jloverg12

Кстати, пока Дженнифер Лопес стремительно развивает отношения с Беном Аффлеком, ее экс-жених Алекс Родригес тоже не унывает. Говорят, что бейсболист закрутил роман с молодой блондинкой – их застукали за страстными танцами в клубе в Италии.

Напомнив, недавно Джей Ло раскрыла правду о своей маме. Певица призналась, что она жестокая, но на это есть свои причины.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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