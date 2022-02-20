Рыжеволосая бестия: журналисты рассекретили новую пассию Илона Маска – ей 27 лет

Основатель SpaceX Илон Маск снова в отношениях — он встречается с австралийской актрисой Наташей Бассетт. Подробности по теме читайте в нашем материале

В Сети обсуждают новый роман бизнесмена / Фото: Getty Images, Инстаграм Наташи Бассет

Западная пресса во всю пишет о том, что у основателя SpaceX Илона Маска новый роман. По информации, новой избранницей одиозного бизнесмен стала Наташа Бассет, 27-летняя австралийская актриса.

Такую информацию сообщает Hollywood Life. Так, журналистам удалось запечатлеть пару в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете. В девушке в очках, которая спустилась с трапа вслед за 50-летним бизнесменом, они опознали актрису Наташу Бассет. Якобы бизнесмен и перспективная актриса вместе уже несколько месяцев.

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Актриса уверенно завоевывает Голливуд / Фото: Инстаграм Наташи Бассет

Отметим, что девушка в 19 лет переехала в Нью-Йорк и с тех пор пыталась пробиться в Голливуде. Предвкушаем, что теперь карьера девушки взлетит вверх, как это было ранее с Джулией Фокс, с которой месяц встречался Канье Уэст.

На каком этапе сейчас отношения Маска и Бассет, пока неизвестно.

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Наташа Бассет / Фото: Инстаграм Наташи Бассет

Вы могли видеть Наташу Бассет в фильме братьев Коэн "Да здравствует Цезарь" и байопике "Бритни навсегда", где она сыграла главную роль. Также вскоре на экраны выйдет фильм об Элвисе Пресли ("Элвис") с Остином Батлером в главной роли, где Бассетт сыграет первую возлюбленную музыканта, Дикси Лок.

Коротко о личной жизни Илона Маска

Также напомним, самый богатый человек планеты имеет богатую личную жизнь. Со своей первой женой Джастиной Маск он учился в одном университете в Канаде. Их свадьба состоялась в 2000 году, они родили пятерых сыновей, а в 2008-м расстались. После развода Маск окунулся в отношения с британской актрисой Талулой Райли, с которой изменял предыдущей семье. Их свадьба состоялась в 2010 году, а уже в 2012 году они развелись, но через год снова сошлись и поженились. Окончательный разрыв состоялся в 2016 году: тогда бизнесмен тайно встречался с актрисой Эмбер Херд 2 года. А затем его избранницей стала певица Граймс. С ней они родили сына X Æ A-Xii.

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Илон Маска и Граймс / скриншот

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