Илон Маск и Граймс расстались после трех лет отношений

Знаменитый предприниматель, основатель Tesla и космической компании SpaceX подтвердил информацию о том, что он и мать его младшего сына больше не вместе

Илон Маск и Граймс / Фото: Getty Images

Информацию о расставании Илона и Граймс, которые в мае прошлого года стали родителями, сообщает издание Page Six.

Возможно, есть шанс, что возлюбленные воссоединятся, так как Маск дал весьма неоднозначный комментарий по поводу разрыва с канадской певицей Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше).

Мы частично расстались, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, – сказал Маск.

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По словам Илона, по работе ему чаще всего нужно будет оставаться в Техасе и нередко путешествовать за границу, а Граймс работает в основном в Лос-Анджелесе.

Тем не менее, во время интервью Page Six, Илон уточнил, что Граймс "рядом с ним", а их сын – "в соседней комнате".

Илон Маск и Граймс / Фото: Getty Images

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О том, что Илон Маск и Граймс встречаются, стало известно в мае 2018 года. В мае 2020-го у них родился сын X Æ A-Xii.

Ранее Граймс расшифровала имя их с Илоном сына: X означает "неизвестную переменную", Æ — это ее "эльфийское написание Ai" (что значит любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — относится к самолету, который является "предшественником SR-17" (их любимого самолета). Буква А также относится к "Архангелу" – ее любимой песне.

Что известно о личной жизни Илона Маска?

Первой супругой Илона Маска была канадская писательница Джастин Маск, они поженились в 2000 году. Джастин родила от Илона пятерых сыновей: Дамиана, Ксавьера, Кайя, Гриффина и Саксона. Спустя восемь лет брака семья распалась.

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В 2008 году, сразу после развода, Маск стал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. В 2010 году они поженились, в 2012-м – развелись. В 2013 году возобновили брак, но уж через три года снова расстались.

Илон встречался с актрисой Эмбер Херд около года. В феврале 2020 года актер Джонни Депп заявил, что Эмбер изменяла ему с Илоном.

Эмбер Херд и Илон Маск / Фото: Getty Images

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