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Imgaine Dragons выступят в Киеве: когда музыканты планируют концерт

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
1 ноября, 13:48
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В 2018 году группа Imagine Dragons собрала "Олимпийский" в Киеве – на концерт артистов пришло 50 тысяч человек. Спустя четыре года музыканты планируют повторить этот успех
Группа Imagine Dragons даст концерт на "Олимпийском" в Киеве
Группа Imagine Dragons даст концерт на "Олимпийском" в Киеве / Фото: instagram.com/imaginedragons

В сентябре этого года года Imagine Dragons выпустили пятый студийный альбом Mercury – Act 1. Поклонники группы ждали его три года. Летом в Украину приедут не только "Мумий Тролль" и "Сплин"! Новые хиты Imagine Dragons их фанаты смогут услышать 3 июня 2022 года. Место встречи изменить нельзя – это снова "Олимпийский"!

Фото: пресс-служба

За продюсирование альбома взялся американский музыкальный аранжировщик и продюсер Рик Рубин. Вместо стандартного набора поп-песен он заставил "драгонов" сделать так, чтобы ценности приобрели новые значения.

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По словам фронтмена Дэна Рейнольдса, продюсер смог ему донести мысль, что рост – музыкальный и смысловой – важен не только для музыки, но и для ее фанатов. Поэтому было важно перейти от создания хитов к цельной, концептуальной работе.

А что там с билетами?

Как сообщается на сайте билетного сервиса Concert.ua, в период со 2 по 4 ноября продлится закрытая продажа для фан-клуба артиста по промокоду. Старт продажи билетов – 5 ноября.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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