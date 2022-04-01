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Ингеборга Дапкунайте уехала из России и жалеет, что не сделала этого еще в 2014 году

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 20:33
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Из России продолжают бежать артисты. С каждым днем этот список пополняется
Ингеборга Дапкунайте высказалась против войны в Украине
Ингеборга Дапкунайте высказалась против войны в Украине / Фото: Instagram

Ингеборга Дапкунайте в числе тех артистов, кто выступает против российской агрессии. Актриса уехала из России через несколько день после вторжения. Дапкунайте находится в Брюсселе вместе со своей семьей.

В интервью порталу lrt.lt. она назвала своей ошибкой, что не уехала сразу после 2014 года, когда был аннексирован Крым.

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Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, это была ошибка. Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий.

/ Фото: Instagram

Через несколько недель после начала войны артистка написала в Instagram письмо своему сыну.Она отметила, что не может объяснить войну в Украине.

Война России в Украине, вероятно, является одним из крупнейших событий 21-го века. Возможно, я преувеличиваю, но это мое мнение, мнение дилетанта в политике, в ней я ничего не понимаю. И я думаю, что мой сын, когда вырастет, спросит меня о моей позиции. И я написала то, что хотела бы сказать своему сыну, что мое мнение таково: все, что было построено за 30 лет, разрушается – связи, открытый мир, возможность путешествовать, и однажды кому-то придется все это восстановить, и я думаю, что это его задача. Я очень надеюсь, что это удастся сделать

Дапкунайте добавила, она понимает, что может никогда не вернуться в Россию.

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Напомним, недавно из России уехали Алла Пугачева и Максим Галкин,Семен Слепаков, Чулпан Хаматова.

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Элина Пелешенко
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