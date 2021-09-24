Интимные фото, измена, внебрачная дочь: скандалы Королевой, которые считают фейковыми

Скандалы вокруг семьи Наташи Королевой не утихают ни на миг. Журналистам есть что обсудить с Королевой, хоть некоторые темы артистка старается избегать

Самые громкие скандалы Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

За последние несколько лет Наташу Королеву не раз подозревали во лжи ради пиара. "Сегодня" предлагают вспомнить скандалы певицы, которые многие считают фейковыми.

Наташа Королева и интимные фото

Это история произошла еще в 2015 году. Фото и видео интимной жизни Наташи Королевой и Тарзана попали в Сеть. Певица сообщила, что эти снимки были украдены из домашнего архива хакерами. В Сети считают, что певица сама "слила" кадры, которые потом все обсуждали.

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Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

Наташа Королева все отрицает и позже в одном из интервью призналась, что как раз в тот период был беременна вторым ребенком, но из-за стресса у нее случился выкидыш.

Измена Тарзана

В сентябре прошлого года супруг Наташи Королевой публично признался в измене. Тарзан заявил, что у него была интимна связь с другой девушкой, но в тот момент был под воздействием "веществ", которыми его "накачали".

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Тарзан с любовницей / Фото: Instagram

Чуть позже ежедневно стали появляться новые подробности об этой истории – то любовница Тарзана беременна, то певицу обокрали. Затем Наташа Королева провоцировала слухи о разводе, но в итоге, заявила, что простила супруга и это историю назвала очередной провокацией против их семьи. А мама певицы во всем винит Андрея Малахова.

Внебрачная дочь Наташи Королевой

Уж совпадение это или нет, но в этом году в сентябре в Сети обсуждают внебрачную дочь певицы, которой уже два года. Как рассказала певица в эфире программы "Секрет на миллион", она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. По словам Королевой, девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

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Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств – не дочь Королевой, а сын ее подруги. Сама певица пока ничего не комментирует.