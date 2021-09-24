Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова

Смерть Ивасюка

Новая песня Лорак

Помолвка Мурата

Фильм о Филиппе

Скандал с Безрук

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Интимные фото, измена, внебрачная дочь: скандалы Королевой, которые считают фейковыми

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
24 сентября, 15:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скандалы вокруг семьи Наташи Королевой не утихают ни на миг. Журналистам есть что обсудить с Королевой, хоть некоторые темы артистка старается избегать
Самые громкие скандалы Наташи Королевой
Самые громкие скандалы Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

За последние несколько лет Наташу Королеву не раз подозревали во лжи ради пиара. "Сегодня" предлагают вспомнить скандалы певицы, которые многие считают фейковыми.

Наташа Королева и интимные фото

Это история произошла еще в 2015 году. Фото и видео интимной жизни Наташи Королевой и Тарзана попали в Сеть. Певица сообщила, что эти снимки были украдены из домашнего архива хакерами. В Сети считают, что певица сама "слила" кадры, которые потом все обсуждали.

Реклама

Тарзан и Наташа Королева
Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

Наташа Королева все отрицает и позже в одном из интервью призналась, что как раз в тот период был беременна вторым ребенком, но из-за стресса у нее случился выкидыш.

Измена Тарзана

В сентябре прошлого года супруг Наташи Королевой публично признался в измене. Тарзан заявил, что у него была интимна связь с другой девушкой, но в тот момент был под воздействием "веществ", которыми его "накачали".

Реклама

Тарзан с любовницей
Тарзан с любовницей / Фото: Instagram

Чуть позже ежедневно стали появляться новые подробности об этой истории – то любовница Тарзана беременна, то певицу обокрали. Затем Наташа Королева провоцировала слухи о разводе, но в итоге, заявила, что простила супруга и это историю назвала очередной провокацией против их семьи. А мама певицы во всем винит Андрея Малахова.

Внебрачная дочь Наташи Королевой

Уж совпадение это или нет, но в этом году в сентябре в Сети обсуждают внебрачную дочь певицы, которой уже два года. Как рассказала певица в эфире программы "Секрет на миллион", она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. По словам Королевой, девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Реклама

Наташа Королева с дочкой в США
Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств – не дочь Королевой, а сын ее подруги. Сама певица пока ничего не комментирует.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять