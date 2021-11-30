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Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе? Пара заинтриговала совместным выходом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 14:27
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Звездная пара начинает подогревать интерес публики тем, что все чаще появляется вместе на прогулках. На людях бывшие супруги ведут себя так, будто никакого развода и не было
Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью на прогулке
Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью на прогулке / Фото: dailymail

Семейная жизнь Брэдли Купера и Ирины Шейк закончилась в 2019. Тогда актеру приписывали роман с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой. В то же время Ирина успела закрутить небольшую интрижку с американским рэпером Канье Уэстом.

Однако, в последнее время Купер и Шейк стали все чаще видеть вместе и у поклонников появилась надежда на воссоединение звездной семьи. Так Daily Mail сообщает о том, что пара вместе с дочерью Леей отправились на спектакль "Щелкунчик" в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе оправились на спектакль
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе оправились на спектакль / Фото: dailymail

На фото бывшие супруги выглядят очень счастливыми, они играют с дочерью и мило общаются между собой.

Фанаты надеяться на воссоединение звездной пары
Фанаты надеяться на воссоединение звездной пары / Фото: dailymail

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После спектакля Купер и Шейк отправились на ужин в один из нью-йоркских ресторанов в компании актрисы Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана.

Шейк и Купер встретились с Энн Хэтэуэй и ее мужем
Шейк и Купер встретились с Энн Хэтэуэй и ее мужем / Фото: dailymail

Официальные представители Шейк и Купера ответили журналистам, что пара поддерживает хорошие отношения, однако официально они не вместе. Родители вместе занимаются воспитанием дочери и стараются проводить больше времени в полном составе.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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