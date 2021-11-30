Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе? Пара заинтриговала совместным выходом

Семейная жизнь Брэдли Купера и Ирины Шейк закончилась в 2019. Тогда актеру приписывали роман с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой. В то же время Ирина успела закрутить небольшую интрижку с американским рэпером Канье Уэстом.
Однако, в последнее время Купер и Шейк стали все чаще видеть вместе и у поклонников появилась надежда на воссоединение звездной семьи. Так Daily Mail сообщает о том, что пара вместе с дочерью Леей отправились на спектакль "Щелкунчик" в Линкольн-центре в Нью-Йорке.
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На фото бывшие супруги выглядят очень счастливыми, они играют с дочерью и мило общаются между собой.
После спектакля Купер и Шейк отправились на ужин в один из нью-йоркских ресторанов в компании актрисы Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана.
Официальные представители Шейк и Купера ответили журналистам, что пара поддерживает хорошие отношения, однако официально они не вместе. Родители вместе занимаются воспитанием дочери и стараются проводить больше времени в полном составе.
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