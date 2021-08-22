Ирина Шейк рассталась с Канье Уэстом – СМИ

Инсайдер сообщил, что между знаменитостями не было чего-то особенного, изначально их роман многими воспринимался как краткосрочный

Канье Уэст и Ирина Шейк больше не вместе / Фото: twitter.com/kanyewest

Супермодель Ирину Шейк в компании Канье Уэста заметили этим летом во Франции. Звезды вместе отдыхали в роскошном отеле Villa La Coste накануне дня рождения рэпера.

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Канье и Ирина знакомы уже много лет, но только после развода с Ким Кардашьян Уэст стал добиваться внимания модели. Теперь же СМИ пишут, что короткий роман селебритис закончился.

Почему Уэст и Шейк расстались

Источники сообщают, что у Канье и Ирины разные цели и взгляды на жизнь, а еще у бывшего Ким нет времени на цветочно-букетный период.

У них никогда не было ничего серьезного. Канье был сильно занят работой и хотел еще больше времени проводить с детьми. Для него это не первом месте. У него просто нет сейчас времени на свидания. Хотя он в восторге от Ирины, – цитирует инсайдера People.

Конечно, ни Уэст, ни Шейк не комментируют свои отношения. Ирина вообще отличается скрытностью и не любит рассказывать о личной жизни публике. А вот Канье может однажды и поделиться – что же было между ним и моделью.

Ирина Шейк для Vogue / Фото: Vogue

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Напомним, в этом году Канье Уэст развелся с Ким Кардашьян. Они заключили брак в 2014 году, а до того встречались два года.

У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

Смотрите видеосюжет о разводе Ким и Канье:

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