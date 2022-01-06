Ирине Шейк – 36! ТОП самых горячих фотосессий супермодели

Ирина Шейк, которая шокировала фанатов совместным выходом со Стеллой Максвел, празднует свое 36-летие.
Глядя на Ирину, сложно поверить, что эта женщина вообще стареет и как-то меняется. С каждым годом внешний вид модели становится все привлекательнее и привлекательнее.
Шейк никогда не стеснялась демонстрировать свои формы и тело во время фотосессий, поэтому на счету модели достаточное количество откровенных и пикантных снимков.
Далее по теме
К тому же, супермодель была одной из участник культовых шоу бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", а также была лицом бренда Intimissimi.
Выбрать самое "горячее" фото из арсенала Шейк невозможно, ведь даже в полностью закрытой одежде Ирине удается излучать свою сексуальность и притягивать взгляды.
Краткая биография Ирины Шейк
Супермодель Ирина Шайхлисламова (настоящее имя – Ред.) родилась и выросла в маленьком городке в Челябинской области, Россия.
Уникальную внешность Ирина унаследовала от отца, который имел татарское происхождение, и матери, которая имеет русские корни.
Модельная карьера будущей знаменитости началась в небольшом модельном агенстве в Челябинске, тогда имидж-менеджер заметил красоту девушки и предложил посотрудничать.
Настоящий успех ждал Ирину после участия в конкурсе красоты "Супермодель 2004" в Челябинске, где ее заметил модельный скаут Гия Джикидзе. Он предложил девушке сотрудничество за рубежом. Так Ирина Шейк стала работать в Европе и США.
Напомним, что не так давно Ирину Шейк подозревали в Романе с бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом.