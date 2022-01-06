Ирине Шейк – 36! ТОП самых горячих фотосессий супермодели

Сегодня, 6 января, одна из самых востребованных и сексуальных моделей празднует свой день рождения. Вспомним фотосессии, которые свели с ума поклонников

Ирина Шейк на показе Versace / Фото: Versace

Ирина Шейк, которая шокировала фанатов совместным выходом со Стеллой Максвел, празднует свое 36-летие.

Глядя на Ирину, сложно поверить, что эта женщина вообще стареет и как-то меняется. С каждым годом внешний вид модели становится все привлекательнее и привлекательнее.

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Шейк никогда не стеснялась демонстрировать свои формы и тело во время фотосессий, поэтому на счету модели достаточное количество откровенных и пикантных снимков.

К тому же, супермодель была одной из участник культовых шоу бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", а также была лицом бренда Intimissimi.

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Выбрать самое "горячее" фото из арсенала Шейк невозможно, ведь даже в полностью закрытой одежде Ирине удается излучать свою сексуальность и притягивать взгляды.

Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk Самый горячие фото Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk 1 /15

Краткая биография Ирины Шейк

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Супермодель Ирина Шайхлисламова (настоящее имя – Ред.) родилась и выросла в маленьком городке в Челябинской области, Россия.

Уникальную внешность Ирина унаследовала от отца, который имел татарское происхождение, и матери, которая имеет русские корни.

Модельная карьера будущей знаменитости началась в небольшом модельном агенстве в Челябинске, тогда имидж-менеджер заметил красоту девушки и предложил посотрудничать.

Настоящий успех ждал Ирину после участия в конкурсе красоты "Супермодель 2004" в Челябинске, где ее заметил модельный скаут Гия Джикидзе. Он предложил девушке сотрудничество за рубежом. Так Ирина Шейк стала работать в Европе и США.

Напомним, что не так давно Ирину Шейк подозревали в Романе с бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом.