Испугалась санкций? Лолита решила бежать из России

О планах артистки проговорился GENA VITER в эксклюзивном интервью программе Зірковий шлях

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Российская певица с украинскими корнями одна из тех, кто войну России против Украины называет "спецоперацией", выражаясь языком Путина. Единственное что беспокоит Лолиту это деньги.

У себя в соцсетях артистка то возмущается из-за цен на сахар, то пытается открыть свой бизнес. Похоже, до певицы стало доходить, что теперь у нее не будет привычного дохода, да и санкции против России внесли коррективы.

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Как признался GENA VITER в интервью программе "Зірковий шлях", Лолита Милявская решила уезжать из страны-агрессора. Об этом ему рассказали общие друзья с певицей.

Хочет покинуть Россию. Наконец-то она поняла, что здесь происходит.

К слову, у себя в соцсетях Лолита пока никаких заявлений не делала и о войне в Украине пока больше ничего не говорить.

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Напомним, недавно из России уехали Алла Пугачева и Максим Галкин,Семен Слепаков, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте.

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