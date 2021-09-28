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Итальянцы Måneskin в афише написали Kiev, а не Kyiv: Сеть негодует

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
28 сентября, 16:42
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Победители "Евровидения-2021" выступят в украинской столице 7 марта 2022 года. Но название города группа указала в неправильной транслитерации, тем самым вызвав негодование среди некоторых поклонников
Måneskin в анонсе тура написали "Kiev" вместо "Kyiv"
Måneskin в анонсе тура написали "Kiev" вместо "Kyiv" / Фото: instagram.com/maneskinofficial

На своей официальной странице в Instagram Måneskin опубликовали даты тура, который стартует уже в 2022 году. В списке оказался Киев, что не может не радовать.

Но не обошлось и без ложки дегтя – название нашей столицы указано в неправильной транслитерации "Kiev" вместо "Kyiv".

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Реакция Сети

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В комментариях возмущенные поклонники Måneskin указали, что следует писать Kiev, а не Kyiv, но музыканты пока не отреагировали на замечание и, соответственно, ошибку в афише не исправили.

Скриншот: instagram.com/maneskinofficial

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Скриншот: instagram.com/maneskinofficial

Напомним, что в октябре 2018 года МИД Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обратилось к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей (#KyivNotKiev).

Многие европейские столицы и города уже поддержали эту инициативу, как и артисты. Но все еще случается, что некоторые группы/музыканты используют написание "Kiev". Чаще всего украинские поклонники объясняют артистам, что это неправильно.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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