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Иван Ургант поделился теплыми воспоминаниями о бабушке Нине Ургант

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 22:45
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Ушла из жизни российская актриса Нина Ургант. Какой была артистка вспомнил ее внук
Иван Ургант потерял бабушку - воспоминания шоумена
Иван Ургант потерял бабушку - воспоминания шоумена / Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий Иван Ургант рассказал, какой была Нина Николаевна. Актриса скончалась в возрасте 92 лет.

Внук актрисы всегда говорил о своих близких взаимоотношениях с бабушкой. Воспоминания о ней телеведущий написал в своём Instagram.

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92 года. Сами все понимаете…Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить, – поделился Иван.


Ургант-младший вспомнил, как много времени проводил со знаменитой бабушкой. Вместе они ездили на дачу, читали книги и общались за чашкой чая. Телеведущий всегда называл ее Ниной и часто делился фото из молодости актрисы в своих соцсетях.

У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… – трогательно написал Ургант.

Нина Николаевна была бабушкой Ивана Урганта по отцу.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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