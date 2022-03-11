Иван Ургант сбежал из России в Израиль, прикрывшись отпуском

Ранее появилась информация о том, что шоу "Вечерний Ургант" закрыли из-за позиции ведущего относительно войны

Ведущий Иван Ургант сбежал из России / Фото: instagram.com/urgantcom

В день вторжения Путина в Украину российский ведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram черную картинку и написал: "Страх и боль. Нет войне". После этого он не выходил на связь в соцсетях.

Вскоре в росСМИ начали писать о том, что Ургант сбежал, якобы он вместе с семьей выехал в Израиль, чтобы избежать наказания за свою позицию относительно войны.

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Представители "Первого канала" уже несколько раз опровергали данные о том, что "Вечерний Ургант" закрыли, назвав исчезновение передачи из сетки вещания "временным".

Сегодня в соцсети Иван Ургант опубликовал селфи и сообщил, что вернется в Россию.

Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь, – коротко написал ведущий.

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Скриншот: instagram.com/urgantcom/

Недавно Ксения Собчак пожаловалась на санкции против России, а украинцы ей ответили. Также Максим Галкин впервые ответил россиянам, которые критикуют его из-за поддержки Украины.

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