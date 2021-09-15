Ивлеева и Собчак поцеловались взасос на публике (видео)

Поцелуй Насти Ивлеевой и Ксении Собчак засняли зрители во время съемок нового драг-шоу

Ксения Собчак и Настя Ивлеева поцеловались / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На днях стартовали съемки нового драг-шоу Насти Ивлеевой "Королевский кобры". По задумке это танцевальный турнир, в котором приглашенные гости должны покорить зрителя не только пластикой, но и харизмой.

Ксения Собчак приняла участие в новом шоу блогера. Пока нет никаких подробностей со съемок проекта, но в Сеть уже попало видео, снятое массовкой.

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На опубликованных кадрах Ксения Собчак и Настя Ивлеева на глазах у публики поцеловались взасос.

К слову, это не первый такой экспромт Ксении Собчак. В 2007 году на премии GQ известная телеведущая поцеловалась с Тиной Канделаки. Этот поцелуй долго обсуждали в СМИ.

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Напомним, недавно Настя Ивлеева дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак, в котором впервые раскрыла подробности развода с Элджеем.

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