Ивлеева оседлала Собчак и страстно с ней поцеловалась на сцене (видео)

Изначально Ивлеева пригласила Собчак, которая недавно оправдалась за жуткое ДТП в Сочи, как ведущую. Звезды вместе объявляли участниц драг-шоу Насти. Но потом женщины решили посоревноваться друг с другом, чем только разгорячили публику.
Ксения Анатольевна несколько раз села на шпагат, а Ивлеева, которая не может похвастаться такой же растяжкой, начала тверкать.
Настя также танцевала "верхом" на Собчак, а после они поцеловались под восторженные возгласы и аплодисменты зрителей.
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Смотрите, как это было:
Ранее Настя Ивлеева дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак, рассказав о своем разводе с Элджеем. Пара больше не вместе, а все совместно нажитое имущество, которое оценивается в два миллиона долларов, досталось Насте.
Это двухэтажный дом, площадью 364 квадрата с гаражом на пять автомобилей и четырьмя гектарами земли, и элитные авто (Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-класса).
Элджею же остались машины Hummer H2 и BMW i8. Недвижимости у рэпера нет, прописан он у родителей в Новосибирске.
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