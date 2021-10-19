Ивлеева оседлала Собчак и страстно с ней поцеловалась на сцене (видео)

Ксения Собчак приняла участие в драг-шоу Ивлеевой. В какой-то момент блондинки ушли в отрыв и устроили танцевальный баттл, который завершился поцелуем

Настя Ивлеева и Ксения Собчак поцеловались на сцене / Фото: YouTube

Изначально Ивлеева пригласила Собчак, которая недавно оправдалась за жуткое ДТП в Сочи, как ведущую. Звезды вместе объявляли участниц драг-шоу Насти. Но потом женщины решили посоревноваться друг с другом, чем только разгорячили публику.

Ксения Анатольевна несколько раз села на шпагат, а Ивлеева, которая не может похвастаться такой же растяжкой, начала тверкать.

Реклама

Настя также танцевала "верхом" на Собчак, а после они поцеловались под восторженные возгласы и аплодисменты зрителей.

Смотрите, как это было:

Реклама

Ранее Настя Ивлеева дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак, рассказав о своем разводе с Элджеем. Пара больше не вместе, а все совместно нажитое имущество, которое оценивается в два миллиона долларов, досталось Насте.

Это двухэтажный дом, площадью 364 квадрата с гаражом на пять автомобилей и четырьмя гектарами земли, и элитные авто (Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-класса).

Элджею же остались машины Hummer H2 и BMW i8. Недвижимости у рэпера нет, прописан он у родителей в Новосибирске.

Реклама

Еще новости по теме: