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Ивлеева оседлала Собчак и страстно с ней поцеловалась на сцене (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 октября, 13:03
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Ксения Собчак приняла участие в драг-шоу Ивлеевой. В какой-то момент блондинки ушли в отрыв и устроили танцевальный баттл, который завершился поцелуем
Настя Ивлеева и Ксения Собчак поцеловались на сцене
Настя Ивлеева и Ксения Собчак поцеловались на сцене / Фото: YouTube

Изначально Ивлеева пригласила Собчак, которая недавно оправдалась за жуткое ДТП в Сочи, как ведущую. Звезды вместе объявляли участниц драг-шоу Насти. Но потом женщины решили посоревноваться друг с другом, чем только разгорячили публику.

Ксения Анатольевна несколько раз села на шпагат, а Ивлеева, которая не может похвастаться такой же растяжкой, начала тверкать.

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Настя также танцевала "верхом" на Собчак, а после они поцеловались под восторженные возгласы и аплодисменты зрителей.

Смотрите, как это было:

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Ранее Настя Ивлеева дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак, рассказав о своем разводе с Элджеем. Пара больше не вместе, а все совместно нажитое имущество, которое оценивается в два миллиона долларов, досталось Насте.

Это двухэтажный дом, площадью 364 квадрата с гаражом на пять автомобилей и четырьмя гектарами земли, и элитные авто (Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-класса).

Элджею же остались машины Hummer H2 и BMW i8. Недвижимости у рэпера нет, прописан он у родителей в Новосибирске.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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