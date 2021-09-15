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Из первых уст: какая Алла Пугачева на самом деле вне камер

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
15 сентября, 09:01
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О сложном характере Аллы Пугачевой ходят легенды. Певица была очень требовательной и сработаться с ней не у всех получалось. О характере артистки рассказали люди, которые видели Примадонну вне камер
Люди, которые были знакомы с Аллой Пугачевой, рассказали о характере певицы
Люди, которые были знакомы с Аллой Пугачевой, рассказали о характере певицы / Фото: скриншот

Сценограф легендарных "Рождественских встреч" Аллы Пугачевой Борис Краснов незадолго до смерти в коротком интервью рассказал о своих конфликтах с певицей.

Для меня самым сложным было чувствовать ее настроение. Чтобы дело спорилось, необходимо быть с Аллой на одной волне, и не дай бог сбиться с правильного курса. Последствия могут быть непредсказуемыми, – сказал сценограф изданию "Газета-экспресс".

Борис Краснов
Борис Краснов / Фото: instagram.com/alla_orfey

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Он вспомнил о разногласиях со звездой во время подготовки "Рождественских встреч" в 1997 году.

Ей вдруг понадобилась арка-проход, причем в самом неподходящем месте. Прямо ей об этом сказал, за что получил такую встряску! В прямом смысле. Пугачева принялась трясти меня за грудки, да еще с такой силой, что я опешил. А когда понял, в чем дело, то отвел ее руки в стороны и пошел заниматься своими делами. Она тоже пошла. За кулисы, чтобы выплеснуть раздражение на бедной портьере, – рассказывал Краснов.

Но несмотря на сложный характер, сценограф считал Аллу Пугачевой личностью и что народной любви она добилась заслуженно.

О знакомстве с певицей и ее заносчивости рассказала и главный администратор концертных программ Валентина Григоренко. Хоть с Пугачевой она не работала, но общения с артисткой ей хватило.

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Валентина Григоренко рассказала о встрече с Аллой Пугачевой
Валентина Григоренко рассказала о встрече с Аллой Пугачевой / Фото: Скриншот из YouTube

Григоренко познакомилась с Аллой Борисовной в Сочи в конце 80-х, когда та собиралась замуж за Евгения Болдина. Как вспомнила администратор концертных программ, Пугачева тогда сильно задерживала выступление.

Ждали Аллу Борисовну 45 минут. Когда она пришла начался концерт, – рассказала Григоренко в интервью с Дмитрием Гордоном.

Напряжение удалось сгладить во время посиделок на даче Сталина.

Там мы накрыли стол, веселились. Помню Пугачева сказала: "Валюша, давай споем". И мы какую-то песню с ней спели на два голоса, ей Богу!Потом прошло какое-то время месяц или две недели, приезжаю в "Росконцерт". Иду по коридору, она на встречу и даже не поздоровалась! Думаю, человек такой, – поделилась воспоминанием Валентина Григоренко

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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