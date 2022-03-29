Из-за войны в Украине премия "Эмми" исключила российские проекты из конкурсной программы

Никто не хочет иметь дело с Россией, страной-агрессором, которая бомбит мирные украинские города

Организаторы премии отреагировали на российское вторжение в Украину / Фото: открытые источники

Как сообщает Variety, организаторы международной телевизионной премии "Эмми" исключили из конкурсной программы все российские проекты. Это их реакция на военное вторжение России в Украину.

Напомним, "Эмми" – американская телевизионная премия, которую считают телевизионным эквивалентом "Оскара". Она проводится с 1949 года. И в этом годуорганизаторы приняли решение исключить из конкурсной программы российские проекты.

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Так, из конкурсной программы исключили программы, созданные российскими компаниями или совместно с ними, а также те, которые создавали для российских каналов или стриминговых платформ.

статуэтка "Эмми"

В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии принял решение исключить все программы из России из конкурса International Emmy Awards в этом году,

- говорится в сообщении организаторов премии.

В организации также уточнили, что ранее были приостановлены контакты с российскими кинодеятелями и компаниями. Это значит, что зло не будет безнаказанным. За начатую войну в Украине будет платить каждый россиянин по всем фронтам. У них не только "Кинотавра" не будет, но и даже еды.

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