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Избивал и угрожал убить собаку: еще одна женщина обвинила Криса Нота в насилии

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 16:10
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Модель и актриса Беверли Джонсон встречалась с актером в 90-х. Еще несколько лет назад она рассказывала, что жизнь с Крисом Нотом была похожа на террор
Беверли Джонсон и Крис Нот встречались в 90-х
Беверли Джонсон и Крис Нот встречались в 90-х / Фото: Getty Images, instagram.com/chrisnothofficial/

Голливудского актера Криса Нота, который сыграл Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" обожают миллионы женщин. Но на днях стало известно, что его обвиняют в двух изнасилованиях с разницей в одиннадцать лет.

Секс-скандал набирает обороты и уже третья женщина заявила о насилии со стороны Криса Нота. Вообще она рассказала об этом несколько лет назад, но об инциденте пользователи соцсетей вспомнили сейчас, на фоне новых обвинений.

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Беверли Джонсон и Крис Нот в 1993 году
Беверли Джонсон и Крис Нот в 1993 году / Фото: Getty Images

В середине 1990-х модель и актриса Беверли Джонсон крутила роман с Крисом Нотом. В Сети появилась статья, в которой сообщалось о "неконтролируемой ревности, угрозах и избиениях" со стороны Криса в отношении Беверли.

Я никогда в жизни не была так испугана. Просто не могу поверить, что кто-то, у кого были такие нежные и сладкие чувства, мог превратиться в этого дикого насильника, – цитирует газета Джонсон.

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Скриншот: twitter.com/thatbomabrown

Модель также утверждала, что после расставания Крис Нот грозился изуродовать ее, угрожал смертью, "названивая по 25 раз в день", а еще пригрозил убить собаку Джонсон.

Что говорит Крис Нот?

После первых обвинений актер заявил, что все сказанное женщинами – клевета. Нот опровергает какие-либо слухи на эту тему и уверяет, что не имеет ничего общего с сексуальными домогательствами.

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