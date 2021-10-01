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Известная певица проговорилась о проблемах со здоровьем у Королевой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 октября, 13:40
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Наташа Королева после признания о внебрачной дочери никаких комментариев не дает, а вот ее знакомые уже несколько недель ходят по разным передачам и обсуждают новость

Наташа Королева в программе "Секрет на миллион" заявила, что у нее есть внебрачная двухлетняя дочь в США. Она помогла своему другу нетрадиционной ориентации стать отцом. Многие не верят в эту историю и считают, что певица все придумала ради пиара.

Директор Наташи Королевой уже пожаловалась, что певица столкнулась с травлей в Сети после признания о внебрачной дочери. Всю появившуюся информацию в СМИ она назвала ложью. Друзья певицы уверяют, у Наташи Королевой есть дочь в США и она с ней по видится.

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Наташа Королева с внебрачной дочерью
Наташа Королева с внебрачной дочерью / Фото: Скриншот из YouTube

Певица Азиза тоже не сомневается в правдивости истории. В эфире программы "Пусть говорят" она даже рассказала о проблемах со здоровьем у Королевой после заморозки яйцеклеток.

Для того, чтобы дать яйцеклетку, надо пройти много процедур. Это опасно для всех, кто проходит процедуру. У Наташи, когда она замораживала яйцеклетки, она проходила очень серьезную процедуру, и у нее уже тогда пошатнулась и нервная система, и гормональная – заявила певица.

Наташа Королева и ее представители никак не прокомментировала слова Азизы.

Дочь Наташи Королевой

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По словам певицы, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Наташа Королева с дочкой в США
Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

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За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств – не дочь Королевой, а сын ее подруги.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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