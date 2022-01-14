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Известный белорусский комик сбежал из России в Украину из-за преследований КГБ Беларуси

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 января, 19:19
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Во время выступления в Киеве звезда стендапа Слава Комиссаренко сделал откровение, которое шокировало его фанов. Как оказалось, за ним "охотятся" белорусские спецслужбы
Слава Комиссаренко заявил, что КГБ Беларуси хочет похитить его.
Слава Комиссаренко заявил, что КГБ Беларуси хочет похитить его. / Фото: Скриншот из YouTube

Известный комик Слава Комиссаренко заявил, что белорусский КГБ объявил его в розыск. И все якобы из-за политических взглядов и острых шуток о самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко.

В Instagram юморист сообщил, что сотрудники белорусского КГБ лично звонили и писали ему с угрозами. Сейчас артист находится в Украине.

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Такой истории стендап-комик поделился на днях во время выступления в столице Украины. Впоследствии он опубликовал это на своем YouTube-канале, назвав ролик "Меня ищет КГБ".

Скриншот YouTube

В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один, – в шутку сказал Слава.

Кстати, Комиссаренко уже долгое время живет и работает в России, а в разгар протестов в Беларуси он перевез своих родителей в Москву, где купил для них квартиру. Как объяснял артист, все это ради того, чтобы обезопасить семью от преследований на родине.

Будучи в России, Комиссаренко часто шутил о Лукашенко, а его монологи о самопровозглашенном президенте, которого он называет "чик-чириком", стали вирусными в Сети.

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В то же время, Слава считал, что в РФ он полностью в безопасности. Но перед Новым годом комик получил шокирующее известие от активистов из Минска. После чего юморист уехал в Киев.

Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами. Он написал мне сообщение: "Привет, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются похитить в Москве и вывезти машиной в Беларусь. Будьте осторожны, – вспомнил Комиссаренко.

Также стендап-комик отметил, что его часто спрашивают, верит ли он в то, что его могут похитить КГБ Беларуси. В ответ Комиссаренко вспоминал, как Лукашенко экстренно посадил самолет, где находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, чтобы задержать его. Так что звезда стендапа считает свое похищение вполне возможным.

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Добавим, завтра, 15 января, у Славы Комиссаренко запланирован концерт в Киеве. А вот вернется ли он в Россию после гастролей в Украине – неизвестно.

Более того, в январе 2021 года юморист рассказывал, что после критики Лукашенко все его выступления в Беларуси резко запретили и отменили его гастрольное удостоверение.

Напомним, ранее украинском блогеру Лили Багировой запретили въезд на территорию России и Беларуси до 2026 года и все из-за видео о протестах.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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