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Известный продюсер опроверг, что покойный супруг Пугачевой сделал ее звездой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
15 июля, 14:09
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Российский продюсер Андрей Разин считает, что популярность Аллы Пугачевой – это не заслуга Александра Стефановича
Андрей Разин заступился за Аллу Пугачеву
Андрей Разин заступился за Аллу Пугачеву / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/, instagram.com/allapugacheva_prima

13 июля умер второй супруг Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович. Пара была вместе в 1977-1981 годах. Режиссер считал, что своим успехом артистка обязана ему и не раз об этом заявлял в своих интервью. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин несмотря на конфликты с Пугачевой решил заступиться за певицу.

Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачёву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Её никто не мог "сделать", кроме неё самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал её имя, – сказал Разин изданию News.Ru.

Почему Пугачева и Стефанович не ладили после развода
Почему Пугачева и Стефанович не ладили после развода / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

По мнению продюсера, Стефановичу не нужно было ходить по разным ток-шоу и рассказывать о личной жизни певицы. Но предавал Пугачеву не только режиссер.

В моем понимании в жизни Пугачевой была два предателя — Александр Стефанович и актер по имени Сергей, чью фамилию я даже не хочу произносить вслух, – заявил Разин.

Алла Пугачева и Сергей Челобанов жил в гражданском браке несколько лет
Алла Пугачева и Сергей Челобанов жил в гражданском браке несколько лет / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, Скриншот из YouTube

Продюсер "Ласкового мая" намекнул на Сергея Челобанова. С ним Алла Пугачева несколько лет жила в гражданском браке. Спустя много лет Челобанов появился в эфире одного из российских ток-шоу и рассказал об отношениях с певицей.

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Ранее Алла Пугачева прокомментировала слова Александра Стефановича о ее популярности.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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