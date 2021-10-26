Пригожин заявил, что Моргенштерн должен извиниться за слова о Дне победы

Скандальный рэпер заявил, что в России давно следует перестать отмечать годовщину победу в войне. Моргенштерн аргументировал это тем, что на торжество тратятся огромные деньги

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Моргенштерна о Дне победы / Фото: YouTube

В интервью с Ксенией Собчак Алишер Моргенштерн затронул тему Дня победы. Артист считает, что россиянам нечем больше гордиться.

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась уже сколько – 76 лет назад и до сих пор из года в год тратится на это миллионы. Это празднуют. Блин, наверное, гордиться просто нечем, – сказал рэпер.

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Моргенштерн на интервью у Ксении Собчак / Фото: YouTube

Его цитата моментально разлетелась по Сети, вызвав бурю негодования у публики. Среди таких – продюсер и муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин. Он уже не раз критиковал молодого исполнителя и не промолчал снова.

Либо он специально хайпанул, либо просто не понимает, что происходит. Если б не предки, деды, его бы не было. Сколько миллионов погибло, как дорого обошлась эта победа, – прокомментировал слова Моргенштерна "СтарХиту" Пригожин.

Продюсер сказал, что перед ветеранами "нужно стоять на коленях", а не "болтать языком все, что ни попадя". По мнению Пригожина, Моргенштерну не доступны такие понятия, как честь и достоинство.

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