Пригожин заявил, что Моргенштерн должен извиниться за слова о Дне победы

В интервью с Ксенией Собчак Алишер Моргенштерн затронул тему Дня победы. Артист считает, что россиянам нечем больше гордиться.
Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась уже сколько – 76 лет назад и до сих пор из года в год тратится на это миллионы. Это празднуют. Блин, наверное, гордиться просто нечем, – сказал рэпер.
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Его цитата моментально разлетелась по Сети, вызвав бурю негодования у публики. Среди таких – продюсер и муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин. Он уже не раз критиковал молодого исполнителя и не промолчал снова.
Либо он специально хайпанул, либо просто не понимает, что происходит. Если б не предки, деды, его бы не было. Сколько миллионов погибло, как дорого обошлась эта победа, – прокомментировал слова Моргенштерна "СтарХиту" Пригожин.
Продюсер сказал, что перед ветеранами "нужно стоять на коленях", а не "болтать языком все, что ни попадя". По мнению Пригожина, Моргенштерну не доступны такие понятия, как честь и достоинство.
К сожалению, его плохо воспитывали. И за подобные вещи надо нести какую-то ответственность. Попроси прощения, раз допустил ошибку, будь мужчиной. Не знаю, зачем Моргенштерн сделал это сейчас — может, потому что уходит и хочет поглубже себя закопать?, – высказался продюсер.