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Пригожин заявил, что Моргенштерн должен извиниться за слова о Дне победы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 октября, 11:45
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Скандальный рэпер заявил, что в России давно следует перестать отмечать годовщину победу в войне. Моргенштерн аргументировал это тем, что на торжество тратятся огромные деньги
Иосиф Пригожин прокомментировал слова Моргенштерна о Дне победы
Иосиф Пригожин прокомментировал слова Моргенштерна о Дне победы / Фото: YouTube

В интервью с Ксенией Собчак Алишер Моргенштерн затронул тему Дня победы. Артист считает, что россиянам нечем больше гордиться.

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась уже сколько – 76 лет назад и до сих пор из года в год тратится на это миллионы. Это празднуют. Блин, наверное, гордиться просто нечем, – сказал рэпер.

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Моргенштерн на интервью у Ксении Собчак / Фото: YouTube

Его цитата моментально разлетелась по Сети, вызвав бурю негодования у публики. Среди таких – продюсер и муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин. Он уже не раз критиковал молодого исполнителя и не промолчал снова.

Либо он специально хайпанул, либо просто не понимает, что происходит. Если б не предки, деды, его бы не было. Сколько миллионов погибло, как дорого обошлась эта победа, – прокомментировал слова Моргенштерна "СтарХиту" Пригожин.

Продюсер сказал, что перед ветеранами "нужно стоять на коленях", а не "болтать языком все, что ни попадя". По мнению Пригожина, Моргенштерну не доступны такие понятия, как честь и достоинство.

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К сожалению, его плохо воспитывали. И за подобные вещи надо нести какую-то ответственность. Попроси прощения, раз допустил ошибку, будь мужчиной. Не знаю, зачем Моргенштерн сделал это сейчас — может, потому что уходит и хочет поглубже себя закопать?, – высказался продюсер.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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