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Кабаева будет в шоке! Звезда Универа пыталась соблазнить Путина на пресс-конференции и стала мемом

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 19:21
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Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина актриса Анна Хилькевич эротично кусала губы. Это в свою очередь породило слухи о флирте звезды с политиком
Анна Хилькевич показывала соблазнительные жесты Владимиру Путину.
Анна Хилькевич показывала соблазнительные жесты Владимиру Путину. / Фото: Скриншот из YouTube

Сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина, который заговорил о "новой операции на Донбассе". На мероприятии побывали не только представители СМИ, но и селебретис. Так, звезда "Универа" Анна Хилькевич пришла задать президенту вопрос о соцсетях и их влиянии на развитие детей. Но, как говорится "что-то пошло не так".

35-летняя артистка заявила президенту, что соцсети способствуют деградации молодежи. Однако Путин возразил, мол "дети сейчас умнее своих родителей и все образование основывается на играх, но стоит знать во всем предел".

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Казалось бы, все выглядело прилично, Хилькевич задала вопрос Путину – он отвечает. Но публика не смогла пройти мимо одного интересного момента – реакции артистки на выступление президента.

На ролике крупным планом видно, как блондинка прищурилась и эротично облизнула губы, пока политик отвечал на вопросы. Этот эпизод вызвал настоящий ажиотаж в Сети:

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Фото: скриншот instagram

Впоследствии журналисты решили спросить у Ани, действительно ли она пыталась соблазнить Путина, однако девушка опровергла такие догадки, сообщает Telegram-канал "Shoot ".

Ну, что вы! Я просто плохо видела, и губы засохли под маской. Нет, конечно, я женщина, во-первых. Хорошая женщина. Не ищите во всем подвох, – объяснила Анна.

Кстати, хоть и актриса говорила о плохом влиянии онлайн-ресурсов на детей, но сама она успешно зарабатывает именно в Интернете. Два года назад Хилькевич вошла в список звезд, получающих большие гонорары за рекламу в Instagram. Тогда же Forbes оценил ее доход в десятки миллионов!

Что известно о романе Путина и Кабаевой

Алина Кабаева и Владимир Путин.
Алина Кабаева и Владимир Путин. / Фото: Instagram

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Алина Кабаева – российская спортсменка и политический деятель. Неоднократно в СМИ писали, что у Владимира Путина отношения с ней. А в 2016 году западное издание сообщало, что у Кабаевой якобы родился сын от Путина. Впрочем, официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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