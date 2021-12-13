Как Алла Пугачева и Наташа Королева зажигали на дне рождения общей подруги (видео)

На этих выходных близкая подруга Наташи Королевой и Аллы Пугачевой Ида Достаман отмечала день рождения

Наташа Королева и Алла Пугачева погуляли на дне рождения Иды Достман / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Именинница решила собрать в одном из московских ресторанов своих звездных друзей. Среди гостей вечеринки были Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин, Наташа Королева с Тарзаном, Лев Лещенко, певица Жасмин, Игорь Крутой с женой, Любовь Успенская и другие.

Максим Галкин поделился фото жены и показал наряд Пугачевой для вечеринки. К слову, не все в Сети оценили выбор певицы. Сама же Алла Борисовна не спешила делиться фото и видео с праздника. Зато другие гости, это делали с удовольствием.

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В Сети появилось видео, как Алла Пугачева и Наташа Королева вместе с именинницей и другими гостями танцевали на танцполе под живое пение Льва Лещенко.

Отметим, Наташа Королева хоть и активный пользователей Instagram, но фото и видео с вечеринки близкой подруги у себя в ленте не стала делиться.

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Напомним, в октябре Наташа Королева, Алла Пугачева, Таисия Повалий, Валерий Меладзе гуляли на дне рождения Николая Баскова. Как это было – читайте в нашем материале.