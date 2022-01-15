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Как дочь Анастасии Заворотнюк отметила день рождения (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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15 января, 16:14
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Вчера старшей дочери звезды "Моей прекрасной няне" Анне Заворотнюк исполнилось 26 лет
/ Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк активно развивает свой блог в Instagram. Она любит поговорить о моде, косметике, путешествиях, часто отвечает на вопросы подписчиков, и комментирует слухи о здоровье мамы. Конечно же, в своей день рождения Анна активно постила Stories и рассказывала о празднике.

С самого утра дочь актрисы принимала поздравления.

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Меня сегодня долго не выпускали из комнаты. Потому что молодой человек готовил сюрприз. Я уже успела прослезиться. Такой замечательный день. Спасибо всем большое за поздравления! Мне безумно приятно

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Свой день рождения Анна Заворотнюк решила провести с женихом. Пара вместе посетила SPA и побывала на романтическом ужине в ресторане.

Скриншот: Instagram

Дочь Заворотнюк отметила, что за день получила огромное количество цветов и поблагодарила всех за поздравления.

Скриншот: Instagram

Напомним, Анастасия Заворотнюк является многодетной матерью. У нее двое детей от бизнесмена Дмитрия Стрюкова: 26-летняя Анна и 21-летний Майкл. А в марте 2019 года актриса стала мамой в третий раз.

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Недавно Анна Заворотнюк рассказала, почему не показывает 3-летнюю сестру в соцсетях.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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