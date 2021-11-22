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Как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выглядят без фотошопа – честные фото пары

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 07:50
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Одна из самых обсуждаемых голливудских пар регулярно попадает в поле зрения папарацци. На этот раз Джей Ло и Бена Аффлека сфотографировали в аэропорту Лос-Анджелеса
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сфотографировали в аэропорту
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сфотографировали в аэропорту / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Не смотря на съемки в разных городах Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стараются видеться часто. На днях артистка приехала в Лос-Анджелес, чтобы выступить на премии American Music Awards. В аэропорту Джей Ло встречал Бен Аффлек.

Пару сфотографировали в повседневном образе и без фотошопа.

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Скриншот: instagram.com/bennifer.id/
Скриншот:instagram.com/bennifer.id/

Хоть пара у себя в соцсетях почти не публикует совместных фото, но в Сеть регулярно попадают трогательные снимки Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Рассказываем, как делаются такие фото.

К слову, на самой премии Джей Ло появилась без Бена Аффлека. Она исполнила песню On My Way, которая является саундтреком к новому фильму певицы "Первый встречный".

Напомним, недавно инсайдер рассказал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют вместе отмечать Рождество.

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О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

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Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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