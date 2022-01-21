Хуаниту Солис из Отчаянных домохозяек просто не узнать! Смотрите, как выросла дочь Габи

Фаны популярного сериала 2000-х бесспорно помнят старшую дочь Габи и Карлоса Солис – Хуаниту. Она была полненькой и смешной девочкой, однако сейчас ее просто не узнать!

Сейчас Мэдисон Де Ла Гарза 20 лет. / Фото: maddelagarza

Сериал "Отчаянные домохозяйки" сравним с культовым "Сексом в большом городе" , ведь его многие до сих пор с удовольствием просматривают. И даже те, кто видел сериал только один раз в жизни, вероятно, до сих пор помнят, какие там были яркие и харизматические персонажи.

Нельзя и не вспомнить об актрисе Медисон Де Ла Гарза, сыгравшей в "Отчаянных домохозяйках" старшую дочь "горячей семейки" Габриель и Карлоса Солис – Хуаниту.

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Семья Солис. / Фото: maddelagarza

По сюжету, девочка все никак не могла унять свой аппетит и всегда "купалась" в море сладостей. Поэтому у нее были очень пышные формы. Хотя и сериальная мама (которая в прошлом была моделью) пыталась заставить дочь отказаться от такого количества конфет, но Хуанита на нее только злилась.

Хуанита в сериале. / Фото: Скриншот из YouTube

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В сериале Медисон начала сниматься в возрасте семи лет! "Отчаянные домохозяйки" сделали из девочки маленькую звезду, о которой по окончании проекта все забыли, ведь повторить ей такого успеха больше не удалось.

Прошло почти десять лет из последней серии сериала. Конечно, за это время все любимые актеры изменились: кто-то постарел, а кто-то вырос. Трансформации и претерпела Медисон. Вы только посмотрите на эту красавицу!

Медисон учится на сценариста. / Фото: maddelagarza

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Сейчас Медисон 20 лет. И хотя девушка оставила мечту стать всемирно известной актрисой, однако планирует связать свою жизнь с кино. Известно, что она учится на сценариста. И поэтому многие поклонники "Отчаянных домохозяек" надеются, что Медисон напишет продолжение культового сериала. Хмм... все возможно.

Девушка долгое время не могла принять себя. / Фото: maddelagarza

Ранее сама Медисон признавалась, что во время съемок сериала ее травили сверстники за полноту. В результате у девочки возникли комплексы, из-за чего она в юном возрасте постоянно сидела на диетах. Однако килограммы то шли, то возвращались.

Медисон в детстве и сейчас. / Фото: maddelagarza

После съемок девушка стала заниматься воздушной гимнастикой, чтобы сбросить вес. Что ж, ее старания были не напрасны, ведь сейчас она выглядит эффектно.

И хоть у Медисон не такая стройная фигура, как у Кендалл Дженнер, однако она приняла себя такой, как ее создала природа. Девушка не стесняется публиковать в Instagram фото, где она хвастается пышными формами в бикини и подчеркивает свои "изюминки".

Кстати, Де Ла Гарза – сестра по материнской линии известной певицы Деми Ловато. У девушек близки отношения и они часто проводят время вместе.

Напомним, недавно бывшая жена Дзидзьо показала фигуру и загорелые ножки на Кубе.