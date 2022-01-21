Хуаниту Солис из Отчаянных домохозяек просто не узнать! Смотрите, как выросла дочь Габи

Сериал "Отчаянные домохозяйки" сравним с культовым "Сексом в большом городе" , ведь его многие до сих пор с удовольствием просматривают. И даже те, кто видел сериал только один раз в жизни, вероятно, до сих пор помнят, какие там были яркие и харизматические персонажи.
Нельзя и не вспомнить об актрисе Медисон Де Ла Гарза, сыгравшей в "Отчаянных домохозяйках" старшую дочь "горячей семейки" Габриель и Карлоса Солис – Хуаниту.
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По сюжету, девочка все никак не могла унять свой аппетит и всегда "купалась" в море сладостей. Поэтому у нее были очень пышные формы. Хотя и сериальная мама (которая в прошлом была моделью) пыталась заставить дочь отказаться от такого количества конфет, но Хуанита на нее только злилась.
В сериале Медисон начала сниматься в возрасте семи лет! "Отчаянные домохозяйки" сделали из девочки маленькую звезду, о которой по окончании проекта все забыли, ведь повторить ей такого успеха больше не удалось.
Прошло почти десять лет из последней серии сериала. Конечно, за это время все любимые актеры изменились: кто-то постарел, а кто-то вырос. Трансформации и претерпела Медисон. Вы только посмотрите на эту красавицу!
Сейчас Медисон 20 лет. И хотя девушка оставила мечту стать всемирно известной актрисой, однако планирует связать свою жизнь с кино. Известно, что она учится на сценариста. И поэтому многие поклонники "Отчаянных домохозяек" надеются, что Медисон напишет продолжение культового сериала. Хмм... все возможно.
Ранее сама Медисон признавалась, что во время съемок сериала ее травили сверстники за полноту. В результате у девочки возникли комплексы, из-за чего она в юном возрасте постоянно сидела на диетах. Однако килограммы то шли, то возвращались.
После съемок девушка стала заниматься воздушной гимнастикой, чтобы сбросить вес. Что ж, ее старания были не напрасны, ведь сейчас она выглядит эффектно.
И хоть у Медисон не такая стройная фигура, как у Кендалл Дженнер, однако она приняла себя такой, как ее создала природа. Девушка не стесняется публиковать в Instagram фото, где она хвастается пышными формами в бикини и подчеркивает свои "изюминки".
Кстати, Де Ла Гарза – сестра по материнской линии известной певицы Деми Ловато. У девушек близки отношения и они часто проводят время вместе.
Напомним, недавно бывшая жена Дзидзьо показала фигуру и загорелые ножки на Кубе.