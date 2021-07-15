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Как Лариса Долина выглядит без макияжа – фото без фильтров

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
15 июля, 12:16
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Популярная российская певица Лариса Долина опубликовала у себя в Instagram фото без фильтров. В Сети оценили новую публикацию артистки
Лариса Долина показала, как выглядит без макияжа
Лариса Долина показала, как выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Популярная российская певица Лариса Долина, которая недавно покорила Сеть зажигательными танцами, поделилась совместным фото с друзьями. Артистка решила опубликовать в Instagram фото без обработки.

Звезды все чаще публикуют честные фото. Тренд на естественность и красоту "без прикрас" набирает обороты – недавно фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

На снимке Лариса Долина позирует с известным российским певцом Алексеем Чумаковым и певицей Юлией Ковальчук.

Нас всех объединяет любовь к своей профессии, любовь к хорошей музыке, любовь к вам, друзья, а ещё просто человеческая дружба. И многолетняя. Очень душевно посидели. Такие встречи на вес золота, не так часто выпадает возможность, все загружены своими делами и выбрать свободный вечер сложно, а здесь всё срослось и это было незабываемо! – подписала фото певица.

Лариса Долина опубликовала фото с друзьями
Лариса Долина опубликовала фото с друзьями / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Стоит отметить, певица предстала на фото без макияжа. Подписчики оценили совместный кадр Ларисы Долиной с друзьями.

  • "Очень теплое фото"
  • "Какие вы красивые! Приятно на вас смотреть!"
  • "Очень душевное и теплое фото"
  • "Лариса, вас нельзя не с кем сравнить. Вы идеал"

К слову, это один из тех снимков, которые не хейтили в Сети. Ларису Долину часто обвиняют в использовании фотошопа. Почти каждое ее фото в Instagram критикуют. Сама артистка опровергает, что редактирует свои фото.

Кто из звезд готов появляться на публике без макияжа – смотрите в сюжете:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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