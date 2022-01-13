Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко

Сыновья Шакиры

Здоровье Куравлева

Звездный Щедрик

Момоа разводится

Топ-сериал

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Как Леонид Куравлев жил в доме престарелых – новые подробности

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 15:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
85-летний Леонид Куравлев сейчас находится в больнице, однако до госпитализации последние полгода он жил в доме престарелых
Леонид Куравлев в доме престарелых постепенно начал возвращаться к жизни
Леонид Куравлев в доме престарелых постепенно начал возвращаться к жизни / Фото: Instagram

После смерти жены актер замкнулся в себе. Сын и дочка поняли, что не могут сами помочь отцу, и стали искать место, где бы актер смог вернуться к жизни и начать хоть с кем-то контактировать. Для детей было важно найти учреждение в Москве, чтобы они могли навещать отца. Леонид Куравлев находился в частном учреждении, в котором есть все необходимое для пожилых людей.

Как пишет StarHit, актер жил в одноместной палате. Первое время не хотел ни с кем общаться.

Реклама

Специалисты делали ему массажи и упражнения в комнате, психологи приходили разговаривали, так как пожилые люди адаптируются с трудом, сотрудники приносили еду прямо к кровати — все это стандартная отработанная технология. Потом стали вывозить на каталке на прогулки. А позднее Леонид Вячеславович и сам начал выходить! Занимался лечебной физкультурой, плюс на тренажерах — в его возрасте это настоящий подвиг

Новые подробности о состоянии здоровья Леонида Куравлева
Новые подробности о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

Актер начал общаться с постояльцами частного учреждение, также артист нашел общий язык с нянечками, которые за ним ухаживал.

Три раза в день у них обход — проверка температуры, сатурации, давления, кому-то помогают переодеться, помыться. И Куравлев все время девушкам делал комплименты, хихикал с ними. Чувство юмора у него сохранилось прекрасное, что тоже о многом говорит

Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева
Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева / Фото: Скриншот из видео

Реклама

Отмечается, сын и дочь Куравлева не бросали отца. Семья регулярно навещала актера.

Были и внуки, и даже родители невестки — они все внутри семьи тесно общаются. Устроили своим появлением настоящий праздник. Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили. Просто хотели, чтобы тому стало хоть немного получше.

Ранее мы рассказывали, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Леонида Куравлева.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Новый клип Адель
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад, 13 января 1877 года, родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

Если все запрещать, то есть вероятность потерять личность, которой моя дочь является

Ани Лорак певица
Как Лорак воспитывает дочь

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять