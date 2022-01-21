Как Наташа Королева выглядит без фотошопа и фильтров – мама певицы показала честное видео

Популярная певица сейчас наслаждается отпуском в Майами и проводит время с родными

Мама Наташи Королевой показала, как выглядит дочь без фильтров и фотошопа / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева регулярно делится новыми снимками у себя в Instagram. Как и многим звездам певице достается за использование большого количества фильтров и фотошопа. Королева в комментариях никак не отвечает на критику, но иногда может показать фото и видео без ретуши. Правда, делает это редко.

Но это решила исправить мама певицы Людмила Порывай и у себя в Instagram опубликовала видео без фильтров. Она показала Наташу Королеву без макияжа и с пучком на голове.

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На опубликованных кадрах певица меряет сапоги. Артистка изо всех сил пыталась натянуть обувь. После нескольких попыток ей удалось это сделать.

Мама, я это делаю только ради тебя… Но колодка удобная. Если бы на худую ногу, – сказала певица.

Напомним, недавно Наташа Королева показала новую фотосессию мамы и резко ответила тем, кто критикует ее семью.

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Стоит отметить, в Сети часто достается Людмиле Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий.

Напомним, недавно Наташа Королева у себя в Instagram показала, как выглядит ее фигура в купальнике без фотошопа.