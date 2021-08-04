Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно

Меган Маркл - 40!

Состояние МакSим

Запрет на въезд Киркорова

Kyivstoner станет отцом

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Как Наташа Королева выглядит без макияжа – певица опубликовала честное видео

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
4 августа, 13:44
Копировать ссылку
Наташа Королева любит улучшать свои публикации и ее часто обвиняют в излишнем фотошопе, но на этот раз певица решила сделать исключения
Наташа Королева показала, как выглядит без макияжа
Наташа Королева показала, как выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева не из тех звезд, кто редко постит фото в соцсетях. Певица не обращает внимания на критику, а продолжает делиться новыми снимками. Артистка у себя в TikTok опубликовала несколько видео, на которых предстала без макияжа.

Правда, в первом ролике певица все-таки в конце видео добавила фильтр, но поклонники успели оценить внешность Королевой без обработки.

@koroleva__star

!!!

– awlesia

Многие в комментариях отметили, что Наташе Королевой не стоит увлекаться ретушью, она и так прекрасно выглядит.

  • "Даже без макияжа красавица"
  • "Красивая"
  • "Вы неотразимая. Солнышко"

Также певица опубликовала видео с подругами.

@koroleva__star

!!!

-

К слову, Наташу Королеву подписчики часто критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Артистка предпочитает не отвечать на негативные комментарии.

Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

Читайте новости по теме:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Список артистов, которых пригласили на шоу ко Дню Независимости Украины на "Олимпийском"
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять