Как Наташа Королева выглядит без макияжа – певица опубликовала честное видео

Наташа Королева не из тех звезд, кто редко постит фото в соцсетях. Певица не обращает внимания на критику, а продолжает делиться новыми снимками. Артистка у себя в TikTok опубликовала несколько видео, на которых предстала без макияжа.
Правда, в первом ролике певица все-таки в конце видео добавила фильтр, но поклонники успели оценить внешность Королевой без обработки.
@koroleva__star
!!!– awlesia
Многие в комментариях отметили, что Наташе Королевой не стоит увлекаться ретушью, она и так прекрасно выглядит.
- "Даже без макияжа красавица"
- "Красивая"
- "Вы неотразимая. Солнышко"
Также певица опубликовала видео с подругами.
@koroleva__star
!!!
К слову, Наташу Королеву подписчики часто критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Артистка предпочитает не отвечать на негативные комментарии.
Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.
Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:
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