Как Наташа Королева выглядит без макияжа – певица опубликовала честное видео

Наташа Королева любит улучшать свои публикации и ее часто обвиняют в излишнем фотошопе, но на этот раз певица решила сделать исключения

Наташа Королева показала, как выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева не из тех звезд, кто редко постит фото в соцсетях. Певица не обращает внимания на критику, а продолжает делиться новыми снимками. Артистка у себя в TikTok опубликовала несколько видео, на которых предстала без макияжа.

Правда, в первом ролике певица все-таки в конце видео добавила фильтр, но поклонники успели оценить внешность Королевой без обработки.

@koroleva__star !!! – awlesia Многие в комментариях отметили, что Наташе Королевой не стоит увлекаться ретушью, она и так прекрасно выглядит. "Даже без макияжа красавица"

"Красивая"

"Вы неотразимая. Солнышко" Также певица опубликовала видео с подругами. @koroleva__star !!! -

К слову, Наташу Королеву подписчики часто критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Артистка предпочитает не отвечать на негативные комментарии.

Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

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