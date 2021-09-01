Галкин показал, как проходит линейка в школе, за которую он платит около 1 млн грн (видео)

Сегодня Instagram-аккаунты звезд пестрят фото со школьных линеек. Страница Максима Галкина не стала исключением. Юморист вместе с супругой Аллой Пугачевой отвели семилетних двойняшек Гарри и Лизу в школу. Также провожать двойняшек во второй класс пришла дочь Кристины Орбакайте – Клавдия Земцова.
Видео с 1 сентября Максим Галкин опубликовал у себя в Instagram.
Галкин начал снимать еще на подъезде к школе, так что в кадр попала и парковка с люксовыми авто.
Только потом в кадре появилась улыбающаяся Пугачева с близнецами и внучкой.
На улице всех учеников и их родителей встречал мим.
Затем Галкин показал актовый зал, в котором и проходила праздничная линейка. Гостей и школьников зале развлекали барабанщицы. Они устроили мини-парад.
Конечно же, в кадре были и вся звездная семья.
Подписчики по-разному отреагировали на новую публикацию Галкина. Многих удивила роскошь линейки в учебном заведении. Особенно подписчики юмориста обратили внимание на дорогие авто.
- "По машинам похоже на похороны авторитета"
- "Тачки на подбор"
- "Школа миллионеров?"
Гарри и Лиза учатся учатся в Первой московской гимназии. Стоимость обучения около трех миллионов рублей в год (1 090 065 гривен). В каждом классе есть не только учитель, но и воспитатель. Вместе с ним ученики младших классов ходят на прогулки, секции и выполняют домашние задания. Кроме этого, часть предметов преподают на двух языках – русском и английском.
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