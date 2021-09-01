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Галкин показал, как проходит линейка в школе, за которую он платит около 1 млн грн (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 сентября, 15:59
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Сегодня Гарри и Лиза пошли во второй класс. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой учатся в частной гимназии
Максим Галкин и Алла Пугачева отвели детей во второй класс
Максим Галкин и Алла Пугачева отвели детей во второй класс / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сегодня Instagram-аккаунты звезд пестрят фото со школьных линеек. Страница Максима Галкина не стала исключением. Юморист вместе с супругой Аллой Пугачевой отвели семилетних двойняшек Гарри и Лизу в школу. Также провожать двойняшек во второй класс пришла дочь Кристины Орбакайте – Клавдия Земцова.

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Видео с 1 сентября Максим Галкин опубликовал у себя в Instagram.

Галкин начал снимать еще на подъезде к школе, так что в кадр попала и парковка с люксовыми авто.

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Только потом в кадре появилась улыбающаяся Пугачева с близнецами и внучкой.

Алла Пугачева с детьми и внучкой
Алла Пугачева с детьми и внучкой / Фото: скриншот

На улице всех учеников и их родителей встречал мим.

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Затем Галкин показал актовый зал, в котором и проходила праздничная линейка. Гостей и школьников зале развлекали барабанщицы. Они устроили мини-парад.

Конечно же, в кадре были и вся звездная семья.

Подписчики по-разному отреагировали на новую публикацию Галкина. Многих удивила роскошь линейки в учебном заведении. Особенно подписчики юмориста обратили внимание на дорогие авто.

  • "По машинам похоже на похороны авторитета"
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  • "Школа миллионеров?"
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Гарри и Лиза учатся учатся в Первой московской гимназии. Стоимость обучения около трех миллионов рублей в год (1 090 065 гривен). В каждом классе есть не только учитель, но и воспитатель. Вместе с ним ученики младших классов ходят на прогулки, секции и выполняют домашние задания. Кроме этого, часть предметов преподают на двух языках – русском и английском.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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