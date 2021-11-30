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Как Пугачева и Галкин роскошно украсили свой замок к Новому году (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 18:01
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Уже все с нетерпением ждут Нового года и звездные супруги не исключения. Сейчас певица и ее муж уже позаботились о том, чтобы создать праздничное настроение на территории собственного дома
Максим Галкин и Алла Пугачева уже готовятся к Новому году.
Максим Галкин и Алла Пугачева уже готовятся к Новому году. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Так, накануне первого дня зимы Алла Пугачева и Максим Галкин, который позировал полуобнаженным перед любимой, решили начинать создавать новогоднее настроение и украшать дом.

Звездные супруги уже украсили парадное крыльцо замка к предстоящему сказочному празднику.

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Максим Галкин показал, как они с супругой украсили замок.
Максим Галкин показал, как они с супругой украсили замок. / Фото: Скриншот из YouTube

В Instastories шоумен показал детали новогоднего декора. Отметим, что этот декор полностью вписывается в интерьер замка.

На кадрах видно, что дверь дома украшена яркой гирляндой. А по двум сторонам лестницы стоят уже полностью украшенные елки. Кстати, они тоже переливаются огоньками.

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Посмотрите, какая сказка зимняя. Ну красота. Просто уже Новый год практически, – прокомментировал Галкин.

Отметим, что дополнил прекрасную новогоднюю картинку снежок, которая стала придавать особую атмосферу и очарование территории дома.

Кратко о паре

Напомним, что Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда артистка еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись, и Примадонна начала встречаться с младшим на 27 лет юмористом.

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Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать в 2013 году.

Также у Пугачевой есть старшая дочь – 50-летняя певица Кристина Орбакайте. Отцом Орбакайте является первый муж Аллы Борисовны, литовский артист циркового жанра Николас Эдмундас Орбакас.

Недавно автор хита Пугачевой и Галкина "Будь или не будь" призналась, как завязался роман пары. По словам Любаши, все началось с записи той же песни.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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