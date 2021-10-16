Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Львов - Динамо: онлайн ❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова Решения СНБО Решения СНБО

Королева с тростью

Джоли с бывшим

Miss Ukraine Universe

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Как Пугачева, Королева, Повалий гуляли на юбилее Баскова (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 октября, 17:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вчера известному российскому певцу исполнилось 45 лет. В честь дня рождения Николай Басков устроил вечеринку, на которую позвал звездных друзей
Николай Басков громко отметил день рождения
Николай Басков громко отметил день рождения / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николай Басков с размахом отметил свое 45-летие.С полуночи артиста в Instagram поздравляли многочисленные друзья и коллеги.

А ближе к вечеру звезды собрались в одном из ресторанов Москвы. На празднике присутствовали Алла Пугачева и Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Наташа Королева с Тарзаном, Таисия Повалий, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и многие другие.

Реклама

Николай Басков не только принимал поздравления, но и решил устроить концерт для друзей, исполнив свои популярные песни.

Вот, например, Наташа Королева и Тарзан танцуют под один из треков именинника.

Реклама

Вместе с Таисией Повалий они исполнили свою дуэтную песню.

Реклама

Без "Шарманки" не обошлось.

В свой день рождения Николай Басков не забыл о маме. Он поделился архивными фото из семейного альбома и посвятил маме песню.

Звездные друзья тоже с удовольствием исполняли свои хиты на вечеринке Баскова.

Не только молодежь зажигает под Валерия Меладзе. Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте не против потанцевать под треки певца.

Другие новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Заведи будильник
Miss Ukraine Universe. 15 октября
Что нужно знать о конкурсе красоты
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Ким Кардашьян для Balenciaga
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять